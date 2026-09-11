شهادت بسیجی رودانی در دفاع از جزیره بوموسی

محمد محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: صبح پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ محمدعلی سالاری از مدافعان امنیت کشور در جزیره بوموسی در پی حملات آمریکای جنایتکار به فیض شهادت نائل آمد.
وی با اشاره به جایگاه والای شهادت در مسیر دفاع از کشور اظهار کرد: شهادت پاداش مجاهدانی است که جان خود را در راه صیانت از مرزهای جغرافیایی و اعتقادی این سرزمین در طبق اخلاص گذاشته و برای دفاع از میهن به میدان آمدهاند.
محسنی افزود: خبر شهادت فرزند برومند روستای اسلامآباد (شهنظری) بخش بیکاه، قلب مردم شهرستان رودان را جریحهدار کرد و این شهید سرافراز با نثار خون پاک خود، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات مردم این خطه افزود.
فرماندار رودان تأکید کرد: فرزندان این مرز و بوم تا آخرین قطره خون خود مدافع اقتدار، عزت و تمامیت ایران اسلامی خواهند بود و مجاهدت این شهید والامقام در مسیر دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی برای همیشه در حافظه تاریخی مردم رودان باقی خواهد ماند.
وی خاطرنشان کرد: مراسم تشییع و تدفین این شهید والامقام روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
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