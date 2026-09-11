تسلط انصارالله بر باب المندب؛ آزادی ۶ منطقه و سرنگونی ۹ جنگنده سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین در صنعا اعلام کرد اطلاعات حاکی از آن است که نیروهای مسلح یمن در ادامه پیشروی‌های خود در مناطق ساحل غربی، به جزایر «حُنَیش بزرگ» و «حُنَیش کوچک» در منطقه اطراف باب‌المندب رسیده‌اند.

بر اساس گزارش منابع رسانه‌ای، نیروهای یمنی پس از پایان درگیری‌ها، کنترل کامل جزیره زُقَر را هم به دست گرفتند و بیش از ۱۵۰۰ مزدور سعودی را به اسارت خود درآوردند.

با تسلط نیروهای یمنی بر این جزایر در تنگۀ باب‌المندب، کنترل انصارالله بر این آبراه راهبردی جهان که ۱۰ درصد انرژی جهان از آن عبور می‌کند تکمیل شد.﻿

رسانه های عربی هم تصاویری از حضور رزمندگان جنبش انصارالله و نیروهای مسلح یمن در تنگه باب المندب منتشر کردند.

یحیی سریع: ۶ منطقه در الحدیده و تعز آزاد و ۹ جنگنده سعودی سرنگون شد

سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای تصویری جزئیات مربوط به پیشروی این نیروها را در جبهه های ساحل غربی یمن تشریح کرد.

در این بیانیه آمده است: با مشارکت گسترده مردم و قبایل آزاده یمن، در سوم سپتامبر عملیات «وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْکِیلًا» را آغاز کردیم. این عملیات گسترده و ویژه از چندین محور برای بیرون راندن تجمعات نیروهای سعودی در برخی مناطق ساحل غربی انجام شد.

یحیی سریع افزود: مزدوران سعودی مرتکب فجیع‌ترین جنایات علیه شهروندان شدند و تلاش کردند جغرافیای یمن را تحت اشغال و کنترل عربستان درآورند. این عملیات با وجود پوشش هوایی گسترده دشمن سعودی که از نیروهای آن پشتیبانی می‌کرد، با موفقیت به پایان رسید و دشمن نتوانست بر روند عملیات تأثیر بگذارد.

وی ادامه داد: این عملیات نتایج زیر را محقق کرد: ۱. مزدوران دشمن سعودی از ۶ شهرستان در استان‌های تعز و الحدیده، در مساحتی بالغ بر ۵۴۰۰ کیلومتر بیرون رانده شدند و این مناطق اکنون امن و باثبات هستند. ۲. هفت لشکر نظامی از تجمعات نیروهای مزدور دشمن سعودی که مجموعاً شامل ۳۸ تیپ نظامی بودند، هدف قرار گرفتند. در نتیجه این عملیات، صدها نفر از عناصر مزدور دشمن سعودی در ساحل غربی کشته، اسیر یا زخمی شدند. ۳. شماری از اسرای عزیزمان که سال‌ها نزد مزدوران دشمن سعودی در ساحل غربی بودند، آزاد شدند. ۴. توانستیم ۳۲ عملیات مقابله با هواپیماهای جنگی سعودی انجام دهیم و ۹ فروند هواپیما را سرنگون کنیم.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تصریح کرد: درود بر ارتش مجاهد بزرگمان به‌خاطر جهاد و فداکاری‌های بزرگش در راه خدا و در دفاع از مردم و کشورمان. درود و احترام فراوان به مردم عزیزمان و قبایل آزاده یمن به‌خاطر حمایت و پشتیبانی آنان از نیروهای مسلح در نبرد برای آزادی و استقلال.

یحیی سریع خاطرنشان کرد: تأکید می‌کنیم که کشتیرانی دریایی برای همه شرکت‌ها امن است، به‌جز کشتی‌های سعودی که پیش‌تر ممنوعیت تردد آنها اعلام شده است. همچنان به تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره»، هدف قرار دادن تجمعات دشمن سعودی و تشدید تنش در برابر تشدید تنش ادامه می‌دهیم تا تجاوز متوقف و محاصره مردممان رفع شود.





هشدار جنبش انصارالله به عربستان؛ «تنش در برابر تنش»

«حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: در راستای معادله تنش در برابر تنش، با هرگونه حمله دشمن سعودی به زیرساخت‌ها، فرودگاه ها یا بنادر در المخا، ذوباب، میون و دیگر مناطق یمن مقابله به مثل خواهد شد.



در تازه ترین تحولات میدانی هم خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع دولت یمن وابسته به سعودی اعلام کرد که نیروهای یمنی مورد مورد حمایت عربستان از جزیره بریم واقع در تنگه باب المندب عقب نشینی کردند.

یک مقام محلی هم اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن کنترل جزیره «میون» را به دست گرفته و تصرف تنگه باب‌المندب را تکمیل کرده‌اند.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع آگاه خبر داد که نیروهای مسلح یمن به شهر ساحلی «ذوباب» در تنگه باب‌المندب رسیده‌اند.

خبرنگار المیادین هم گزارش داد که وضعیت در «المخا» که در تصرف کامل ارتش یمن است، به حالت عادی بازگشته و فعالیت نهادهای دولتی ازسر گرفته شده است.

خبرنگار شبکه الاتجاه نیز اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن طی ساعات آینده اسرای مزدور دشمن سعودی و سلاح های آنان را به شهر صنعا منتقل خواهند کرد.

شبکه خبری نایا، تصاویری از حضور نیروهای مسلح یمن در شهر زاید السکینه در المخا منتشر کرد.





تصاویری هم از بندر المخا و فرودگاه بین المللی آن، بعد از در دست گرفتن کنترل این دو مکان، توسط نیروهای مسلح یمن منتشر شده است.

از سوی دیگر، منابع عربی اعلام کردند که جنگنده های دشمن صعودی ۲ بار فرودگاه المخا در استان تعز و در ساحل غربی یمن را بمباران کردند. سازمان بین المللی مهاجرت هم اعلام کرد که در جریان درگیری های اخیر در مناطق جنوب غرب یمن ، دست کم ۴۶ هزار نفر آواره شدند.

خبرگزاری یونیوز هم با انتشار تصاویری به نقل از برخی رسانه های یمن از حمله نیروهای مسلح این کشور به مواضع مزدوران وابسته به عربستان در منطقه رأس العاره در ساحل استان لحج با موشک های بالستیک خبر داد.

تصاویری هم از منهدم شدن کاروان نظامی مزدوران سعودی در ساحل غربی به دست نیروهای مسلح یمن پخش شده است.