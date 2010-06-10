7 کشته و مجروح در حوادث رانندگی محورهای استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، روز گذشته سه نفر براثر حوادث رانندگی در جاده های این استان جان خود را از دست دادند و چهار نفر مجروح شدند .

براثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور شاهرود به سبزوار یکی از سرنشینان آن در دم فوت کرده و یک نفر دیگر در مسیر انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

عدم توجه به جلو راننده علت این حادثه بود و سه نفر دیگر سرنشین خودرو مجروح شدند.

در حادثه دیگری بر اثر واژگونی یک دستگاه کامیون در محور سمنان به تهران راننده کامیون جان خود را ازدست داد و سرنشین دیگر راهی بیمارستان شد.