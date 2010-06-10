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۲۰ خرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۵۸

7 کشته و مجروح در حوادث رانندگی محورهای استان سمنان

7 کشته و مجروح در حوادث رانندگی محورهای استان سمنان

سمنان - خبرگزاری مهر: واژگونی خودرو در محورهای استان سمنان همچنان قربانی می گیرد و هفت نفر در حوادث جاده ای روز گذشته استان سمنان کشته و زخمی شدتد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، روز گذشته سه نفر براثر حوادث رانندگی در جاده های این استان جان خود را از دست دادند و چهار نفر مجروح شدند.

براثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور شاهرود به سبزوار یکی از سرنشینان آن در دم فوت کرده و یک نفر دیگر در مسیر انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

عدم توجه به جلو راننده علت این حادثه بود و سه نفر دیگر سرنشین خودرو مجروح شدند.

در حادثه دیگری بر اثر واژگونی یک دستگاه کامیون در محور سمنان به تهران راننده کامیون جان خود را ازدست داد و سرنشین دیگر راهی بیمارستان شد.

علت بروز این حادثه خواب آلودگی راننده ناشی از خستگی اعلام شده است.

کد مطلب 1098243

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