۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۳

سقوط ال ۹۰ به دره در محور میامی-سبزوار؛ امدادگران موفق به نجات نشدند

سقوط ال ۹۰ به دره در محور میامی-سبزوار؛ امدادگران موفق به نجات نشدند

سمنان- مدیرعامل هلال‌احمر استان سمنان از وقوع واژگونی یک دستگاه خودروی ال ۹۰ در محور میامی-سبزوار خبر داد که متأسفانه به مرگ هر سه سرنشین انجامید.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همزمان با صبح امروز چهارشنبه واژگونی یک دستگاه ال ۹۰ به مرکز امداد اطلاع داده شد، تاکید کرد: ماموران امدادی بلافاصله به منطقه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه در محور میامی - سبزوار بعد از سه راهی بیارجمند رخ داد، افزود: دو سرنشین این خودرو در دم در حادثه جان خودشان را از دست دادند.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان از رها سازی سرنشین سوم این خودرو خبر داد و ابراز کرد: به دلیل جرحت های وارده این فرد نیز جان خودش را از دست داد.

درخشان با بیان اینکه علت حادثه هنوز مشخص نیست، تاکید کرد: واژگونی مهمترین عامل تصادفات منجر به فوت در استان سمنان محسوب می شود.

کد مطلب 6807853

