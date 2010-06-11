مارادونا وارد می شود / سیگارهای فیدل کاسترو گوشه لب دیه گو

به گزارش خبرگزاری مهر، بی شک مارادونای 50 ساله آرژانتینی بزرگ ترین سرمربی جام جهانی نخواهد بود و شاید هرگز دوباره در یک جام جهانی به پیروزی نرسد و نیز قادر نخواهد بود گلی را که در سال 1986 مقابل انگلیس با دست به ثمر رساند بار دیگر تکرار کند، اما چرا هنوز به عنوان یکی از بزرگ ترین چهره های تاریخ فوتبال جهان شناخته می شود؟ چون "دیه گو" هنوز همان "دیه گو" است.

در سال های اخیر مارادونای فوتبالیست به دلیل اعتیاد و تلاش برای ترک آن، به یکی از پرحاشیه ترین شخصیت های ورزشی دنیا تبدیل شده است. حمله سگ هایش به او در ماه های اخیر و فروش گوشواره های وی نیز از دیگر اتفاقاتی بودند که مارادونای محبوب ناپلی ها را ماه ها روی جلد مجلات زرد بردند.

مارادونا که سال ها برای تیم ناپل توپ زده بود هنوز نیز در قلب مردم این شهر جای دارد؛ هنوز روی دیوار پیتزافروشی که زمانی مارادونا پس از تمرین برای خوردن پیتزا مارگریتا به آنجا می رفت عکس های وی و صاحب مغازه که دیگر پیر شده است دیده می شوند و پوسترهایش را هنوز روزنامه فروشی ها می فروشند.

عکس های دوران اوج مارادونا هنوز در ناپل دیده می شوند و به نظر می رسد که تمام مغازه داران این شهر یک عکس یادگاری با مارادونای محبوب خود گرفته اند!

مارادونا با هدیه فیدل کاسترو در دست

اما مارادونای جام جهانی 2010 دیگر آن مارادونای خوش استیل 1986 نیست. وی پیر و چاق شده و ریش انبوه گذاشته و گرد سفید پیری بر روی موهایش نشسته است.

با وجود این به نظر می رسد که برای اولین دیدار آرژانتین که شنبه شب مقابل نیجریه انجام خواهد شد بسیار آرام و خونسرد باشد. به طوری که در پایان تمرینی که در پرتوریا با تیم خود داشت با خونسردی سیگار برگی کشید و گفت: "این سیگارها را فیدل برایم فرستاده است." دیه گو بارها تعریف کرده که چگونه فیدل کاسترو، رئیس جمهور سابق کوبا، سیگارهای برگ هاوانایی برایش فرستاده است.

برای شرح جزئیات بیشتر شرایط روحی مارادونای سرمربی، مطبوعات آرژانتینی از پروتریا گزارش دادند که که یک مارادونای بسیار آرام و خونرسرد را دیده اند.

در مدت تمرین تیم ملی آرژانتین، سر مربی آبی و سفیدها برای نیمی از تیم خود یک تمرین عجیب را تجویز کرد: "همه روی خط دروازه، پشت به زمین، آماده دریافت بارانی از توپ هایی باشید که نیمی دیگر از بازیکنان به سوی شما پرتاب می کنند." در این تمرین عجیب تقریبا همه، حتی خود مارادونا حاضر بودند.

بروز رفتارهای عجیب از سوی مارادونا عجیب نیست. به طوری که پیش از این درخواست کرده بود تا سرویس بهداشتی اتاقش در هتل محل اقامت تیم آرژانتین تعویض شود.

آماده برای تمرین عجیب

به همین منظور در اتاق مارادونا دو حمام قرار دارد که هر دو مجهز به سینک ها و شیرهای دستشویی جدید هستند. همچنین سرویس بهداشتی ویژه اتاق مارادونا کاملا فناورانه و مجهز به یک سیستم جریان آب گرم یکپارچه و توالت فرنگی مدرن است.

همچنین مارادونا که از اضافه وزن وی می توان فهمید چقدر خوش خوراک است تاکید کرده بود که غذاهای تیم نباید با کمتر از 14 نوع مختلف سالاد همراه باشند و هر شام باید حداقل شامل سه نوع مختلف مایع ماکارونی و سه نوع دسر باشد و در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز بستنی در اتاق بازیکنان دیده شود.

حال باید دید اولین حضور دیگه گوی فوتبالیست در جام جهانی در قالب یک دیه گوی سرمربی چگونه رقم خواهد خورد.