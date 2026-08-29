سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز آسمان گلستان تحت تأثیر جوی نسبتاً پایدار قرار دارد و افزایش ابر در نقاط مختلف استان پیشبینی میشود.
وی افزود: با این حال، در ساعات غروب و شب و به دنبال عبور امواج کمدامنه، احتمال وقوع بارشهای پراکنده در نواحی کوهپایهای و کوهستانی استان وجود دارد.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: شرایط ناپایدار طی امروز شنبه و فردا یکشنبه نیز به شکل خفیف و پراکنده ادامه خواهد داشت و فعالیت این ناپایداریها عمدتاً به مناطق کوهپایهای و کوهستانی و ساعات عصر و شب محدود میشود.
ملاحی با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به استان گفت: از دوشنبه شب سامانه بارشی دیگری گلستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد که جزئیات فعالیت آن و پیامدهای جوی در روزهای آینده اطلاعرسانی میشود.
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