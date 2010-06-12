به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: براساس تدابیر مقام معظم رهبری تبدیل بقاع متبرکه و امامزادگان کشور به قطبهای فرهنگی یکی از رویکردهای محوری سازمان اوقاف در سال جاری است .

وی یادآور شد: طرح نشاط معنوی به منظور غنی سازی و پرکردن اوقات فراغت تابستانی نسل جوان و بهره برداری از فضای معنوی ، ظرفیتها و امکانات امامزادگان و تقویت بنیه های دینی و معنوی این نسل از 5 تیر تا 15 شهریور در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه کشور که دارای امکانات لازم باشند اجرا می شود .



حجت الاسلام شرفخانی با بیان اینکه برنامه های این طرح در سه مقطع ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان و شامل مباحث مختلف و متنوعی است، گفت: فعالیتهای آموزشی در رشته های قرآن ، احکام ، تاریخ اسلام ، خطاطی ، نقاشی و فعالیتهای ورزشی در رشته های فوتبال ، شنا ، تیراندازی و دو میدانی ، مسابقات مختلف ، اردوهای سیاحتی و زیارتی از جمله برنامه های طرح نشاط معنوی است .



وی افزود: علاقمندان جهت ثبت نام و شرکت در این طرح می توانند از 25 خرداد تا 3 تیرماه جهت ثبت نام به آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه سراسر کشور مراجعه کنند .





