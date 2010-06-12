  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۰۹

از سوی سازمان اوقاف؛

طرح تابستانی "نشاط معنوی" در بقاع متبرکه اجرا می‌شود

طرح تابستانی "نشاط معنوی" در بقاع متبرکه اجرا می‌شود

امسال برای نخستین بار طرح تابستانی اوقات فراغت با عنوان "نشاط معنوی" به منظور غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه در بقاع متبرکه سراسر کشور اجرا می‌شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: براساس تدابیر مقام معظم رهبری تبدیل بقاع متبرکه و امامزادگان کشور به قطبهای فرهنگی یکی از رویکردهای محوری سازمان اوقاف در سال جاری است .

وی یادآور شد: طرح نشاط معنوی به منظور غنی سازی و پرکردن اوقات فراغت تابستانی نسل جوان و بهره برداری از فضای معنوی ، ظرفیتها و امکانات امامزادگان و تقویت بنیه های دینی و معنوی این نسل از 5 تیر تا 15 شهریور در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه کشور که دارای امکانات لازم باشند اجرا می شود .

حجت الاسلام شرفخانی با بیان اینکه برنامه های این طرح در سه مقطع ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان و شامل مباحث مختلف و متنوعی است،  گفت: فعالیتهای آموزشی در رشته های قرآن ، احکام ، تاریخ اسلام ، خطاطی ، نقاشی و فعالیتهای ورزشی در رشته های فوتبال ، شنا ، تیراندازی و دو میدانی ، مسابقات مختلف ، اردوهای سیاحتی و زیارتی از جمله برنامه های طرح نشاط معنوی است .

وی افزود: علاقمندان جهت ثبت نام و شرکت در این طرح می توانند از 25 خرداد تا 3 تیرماه جهت ثبت نام به آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه سراسر کشور مراجعه کنند .



 

کد مطلب 1099170

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها