به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست روز گذشته(یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با سرپرست سازمان تامین اجتماعی، گفت: در این نشست برنامه‌ها و چشم‌انداز و راهکارهای اداره سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مباحث مختلفی درباره منابع مالی و نحوه ایفای تعهدات سازمان در حوزه سلامت مطرح شد.

وی افزود: ۱۰ پیشنهاد کاربردی و دارای قابلیت عملیاتی توسط سرپرست سازمان تامین اجتماعی، تشریح شد و همچنین در جریان بررسی برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی، از تعریف سه منبع مالی جدید برای تأمین منابع مورد نیاز خبر داد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در نشست، پرداخت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی، پزشکان خانواده، مراکز دیالیز و داروخانه‌ها بود که تأکید سرپرست سازمان تامین اجتماعی، تاکید کرد به دنبال تثبیت منابع مالی پیش‌بینی‌شده در قانون است تا بتواند از ظرفیت این منابع برای ایفای تعهدات خود استفاده کند.

اسحاقی با بیان اینکه صرف تثبیت منابع موجود کافی نیست، تصریح کرد: بخشی از منابعی که در سال‌های گذشته به دلایل مختلف به‌طور کامل تخصیص پیدا نکرده‌اند، نباید رها شوند یا به میزان تخصیص‌یافته بسنده کرد؛ بلکه باید با آسیب‌شناسی موانع و ایجاد سازوکارهای اجرایی، زمینه تخصیص کامل این منابع فراهم شود.

وی یادآور شد: نگاه سرپرست سازمان تامین اجتماعی، این است که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بی‌پول نیست، بلکه با نظم‌دهی و مدیریت صحیح منابع مالی می‌توان ظرفیت‌های این سازمان را فعال و در حوزه درمان و سلامت و زمینه امنیت معیشتی کارگران و بیمه‌شدگان نقش مؤثرتری ایفا کرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: یکی از نکات مورد تاکید کمیسیون، ضرورت تثبیت منابع مالی سازمان تامین اجتماعی، در حوزه‌های مختلف و تعریف منابع جدید بود. همچنین بر این موضوع تاکید شد که منابعی که در گذشته محقق نشده یا با تخصیص پایین مواجه بوده‌اند، باید مورد آسیب‌شناسی قرار گیرند و برای تحقق کامل آنها سازوکار مشخصی تعریف شود.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در نشست روز گذشته مورد توجه قرار گرفت، افزایش ارزش واقعی منابع مالی ثابت سازمان تامین اجتماعی بود؛ زیرا، برخی از منابعی که هر سال برای سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند، از نظر اسمی ثابت مانده‌اند اما با توجه به افزایش تورم، ارزش واقعی آنها کاهش پیدا می‌کند و طبیعتا این مسئله می‌تواند بر ارائه خدمات به کارگران و بیمه‌شدگان تاثیرگذار باشد.

اسحاقی افزود: بر همین اساس، افزایش ارزش واقعی منابع مالی ثابت سازمان نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا منابع متناسب با شرایط اقتصادی و هزینه‌های روز جامعه تقویت شوند و سازمان بتواند تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان و حوزه سلامت را با قدرت بیشتری انجام دهد.

وی با بیان اینکه راهکارها و چشم‌انداز ارائه‌ شده از سوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی مورد تایید کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفت، گفت: کمیسیون از رویکردی که بر تثبیت منابع موجود، تعریف منابع جدید، تحقق کامل منابع قانونی و افزایش ارزش واقعی منابع مالی استوار است، حمایت می‌کند و معتقدیم در صورت اجرای صحیح این برنامه‌ها، بخشی از مشکلات موجود در حوزه پرداخت مطالبات و ارائه خدمات درمانی قابل مدیریت خواهد بود.