تصادف مرگبار پراید و موتورسیکلت در مینودشت؛ یک کشته و ۳ مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری، عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه در روستای جنگلده بالا از توابع شهرستان مینودشت رخ داد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه از سوی اورژانس، یک تیم عملیاتی از پایگاه قره‌چشمه جمعیت هلال‌احمر با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

حاجیلری ادامه داد: در این حادثه چهار نفر دچار حادثه شدند که یک نفر در محل جان باخت و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

وی گفت: امدادگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه، یکی از مصدومان را به مرکز درمانی منتقل کردند و دو مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان و موتورسواران خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه، استفاده از تجهیزات ایمنی و توجه به شرایط مسیر می‌تواند از وقوع بسیاری از حوادث رانندگی جلوگیری کند.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده یا وقوع حوادث، مراتب را از طریق سامانه امدادی ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.