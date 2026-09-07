به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: ترکیه در برابر هرگونه ظلم، بی‌عدالتی، تکبر و استبداد ایستاده است و بر این موضع خود پایبند خواهد ماند. در حاشیه نشست‌ های سازمان همکاری شانگهای، گفتگوهای دوجانبه مهمی با سران کشورهای جهان مانند ولادیمیر پوتین داشتیم.

رئیس‌جمهور ترکیه سپس ادامه داد: تا زمانی که بن‌ بست موجود در تنگه هرمز برطرف نشود، روند افزایش قیمت‌ ها در سراسر جهان ادامه خواهد یافت. همه بدون استثنا تاوان جنگ علیه ایران را که توسط اسرائیل آغاز شده است، می‌پردازند؛ تنها مردم ایران یا ملت‌ های کشورهای حوزه خلیج فارس نیستند که متحمل این هزینه می‌شوند.

رجب طیب اردوغان، در ادامه افزود:توافق اسلام‌آباد (تفاهم نامه اسلام آباد میان ایران و آمریکا) نیز به دلیل اقدامات تحریک آمیز اسرائیل با شکست مواجه شد.

این در حالیست که پیش از آغاز تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران در فوریه سال جاری میلادی (۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴)، تنگه هرمز ایمن بود و تردد از آن به آسانی انجام می شد؛ اما پس از جنگ رمضان و با بروز ناامنی هایی در این منطقه راهبردی از سوی متجاوزان، افزایش قیمت‌ ها در سراسر جهان متأثر از این ناامنی ها سراسر جهان را دربر گرفته است.