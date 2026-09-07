سهم اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با مواد مخدر افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی در سومین جلسه کمیته توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، مواد مخدر را یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و چالش‌های جدی استان عنوان کرد و افزود: جلسات شورا باید با هدفگذاری روشن، برنامه مشخص و خروجی قابل ارزیابی برگزار شود و پیشگیری در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

وی بر ضرورت تقویت هماهنگی میان شهرستان‌ها و استفاده از ظرفیت خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد تاکید و تصریح کرد: افزایش آگاهی عمومی و ارتقای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی باید با جدیت دنبال و ظرفیت مشارکت‌های مردمی در مسیر پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد بیش از گذشته فعال شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با بیان اینکه در حوزه مواد مخدر حدود ۱۰ درصد اقدامات به مدیریت و پیشگیری و ۹۰ درصد به مقابله و درمان اختصاص دارد، گفت: این رویکرد باید اصلاح شود و سهم و اثربخشی اقدامات پیشگیرانه افزایش یابد؛ چرا که پیشگیری مؤثر می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین اجتماعی و اقتصادی در مراحل بعدی جلوگیری کند.

صادقی با تاکید بر ضرورت افزایش سهم اقدامات پیشگیرانه در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: تمرکز شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر باید بیش از گذشته بر پیشگیری باشد و اقدامات پیشگیرانه به‌صورت فعال و هدفمند دنبال شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان همچنین بر نظارت دقیق بر کشت گیاهان مخدر و ورود مواد پیش‌ساز تاکید کرد و افزود: در کنار اقدامات مقابله‌ای باید زمینه‌های شکل‌گیری و گسترش آسیب‌ها شناسایی و اقدامات پیشگیرانه و پیش‌دستانه با جدیت دنبال شود.

وی تقویت مشارکت‌های مردمی و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه پیشگیری را ضروری دانست و گفت: مقابله با اعتیاد و مواد مخدر نیازمند رویکردی جامع است و باید ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، خیرین، سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه به‌صورت هدفمند در مسیر پیشگیری و کاهش آسیب‌ها به کار گرفته شود.