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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۳

ویتکاف: پیشرفت‌ قابل‌ توجهی در موضوع اوکراین حاصل شده است

ویتکاف: پیشرفت‌ قابل‌ توجهی در موضوع اوکراین حاصل شده است

فرستاده ویژه آمریکا به روسیه و اوکراین پس از سفر به مسکو و کی‌یف اعلام کرد: پیشرفت‌های قابل‌ توجهی در موضوع اوکراین حاصل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، استیو ویتکاف فرستاده آمریکا به روسیه و اوکراین پس از دیدار با مقامات هر دو کشور در روزهای اخیر با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: به دستور رئیس‌ جمهور ترامپ، مذاکره‌ کنندگان ایالات متحده (ویتکاف و کوشنر) به مسکو و کی‌یف سفر کردند تا زمینه را برای گفتگوهای بیشتر جهت پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین فراهم کنند.

فرستاده آمریکا به روسیه و اوکراین ادامه داد: پیش از این سفر، طرف‌ های روسی و اوکراینی بر سر یک آتش‌ بس ۳ روزه توافق کردند تا امکان انجام این گفتگوها میسر شود. ویتکاف (نماینده ویژه)، جرد کوشنر (داماد ترامپ) و مقاماتی از شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌ داری با ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی رئیس‌ جمهور اوکراین، دیدار کردند تا پیشنهادهای هر یک از طرفین را با طرف مقابل مطرح و بررسی کنند.

استیو ویتکاف در ادامه ادعا کرد: در کی‌ یف، مشاوران امنیت ملی انگلیس، آلمان و فرانسه نیز به این هیئت‌ ها پیوستند تا در خصوص مسیر پیش‌ رو همکاری کنند. پیشرفت‌ های قابل‌ توجهی حاصل شد، از جمله توافق بر سر زمان‌بندی گفتگوهای سه‌ جانبه بیشتر. رئیس‌ جمهور ترامپ سخت در تلاش است تا به کشتار پایان دهد و برای دستیابی به صلحی پایدار و ماندگار گام بردارد!

کد مطلب 6940406

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    نظرات

    • محمد رضا حشمت خواه IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      1 0
      پاسخ
      به امید صلح بین روسیه و اوکراین!

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