ابومازن لغو کامل محاصره غزه را گامی مهم در جهت مذاکرات سازش خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به خبرگزاری فرانسه گفت: "ابومازن" در دیدار با "جرج میچل" فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه در رام الله بر لزوم ادامه تلاشهای ایالات متحده به منظورلغو کامل محاصره غزه تاکید کرد.

میچل در این نشست گفت : واشنگتن باید اسرائیل را برای برداشتن محاصره نوار غزه تحت فشار قرار دهد.



وی همچنین مدعی پایبندی آمریکا به توقف شهرک سازی در مناطق فلسطینی به ویژه در بیت المقدس شد.

ابومازن همچنین از رفع محاصره غزه به عنوان گامی مهم در جهت ازسرگیری مذاکرات سازش به صورت مستقیم میان مقامات فلسطینی و رژیم صهیونیستی یاد کرد.

در همین حال "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد فلسطینی گفت : ابومازن محاصره غزه را به عنوان "مجازاتی دسته جمعی" علیه 1.5 میلیون ساکن فلسطینی محکوم کرد و کاهش سختگیری رژیم اسرائیل در محاصره غزه را "نابسنده" خواند و آن را رد کرد.

بر اساس این گزارش میچل روز گذشته با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر و "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دیدار کرد و قرار است فردا شنبه در دیدار با "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر درباره تحولات مربوط به روند سازش در خاورمیانه و تلاش برای پیشبرد مذاکرات غیرمستقیم بین تشکیلات خودگردان و رژیم اسرائیل گفتگو کند.

رژیم صهیونیستی اخیرا از ساخت هزار و 600 واحد مسکونی جدید در بیت المقدس اشغالی خبر داده که در پی این خبر مذاکرات سازش به حالت تعلیق در آمد.



در حالی صحبت از آغاز دوباره مذاکرات سازش به میان می آید که رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوزات خود علیه ملت فلسطین ادامه می دهد و اخراج تعداد بیشتری از آنها را در دستور کار قرار داده است.