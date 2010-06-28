ترکیه حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای اسرائیلی بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، "رجب طیب اردوغان" امروز دوشنبه به خبرنگاران در تورنتو گفت : در پی حمله اسرائیل در روز 31 مه (10 خرداد) به کشتی ترکیه که بخشی از شش کشتی کمک رسانی و بین المللی به نوار غزه بود، آنکارا حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای اسرائیلی بست.

نخست وزیر ترکیه که هم اکنون در نشست گروه 20 در شهر تورنتو کانادا حضور دارد، به جزئیات بسته شدن حریم هوایی این کشور به روی هواپیماهای رژیم اشغالگر قدس اشاره نکرد.

این درحالیست که روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت روز گذشته در گزارشی اعلام کرد: ترکیه به هواپیمای حامل افسران اسرائیلی که قصد عبور از آسمان این کشور را به مقصد لهستان داشت، اجازه عبور نداد.

حمله به کاروان آزادی در نیمه شب 10 خرداد و پس از آن صورت گرفت که 6 کشتی این کاروان به 50 مایلی ساحل غزه نزدیک رسیدند، در این زمان کشتیهای رژیم صهیونیستی با پرچمهای سفید در آب های بین المللی کاروان آزادی را محاصره کرده و بالگردهای این رژیم نیز آن را هدف قرار دادند. این حمله 9 کشته و 48 زخمی بر جای گذاشت. البته برخی از کشته شدن 19 نفر و زخمی شدن 60 نفر در این جنایت خبر داده بودند.

حمله ددمنشانه صهیونیستها به کاروان آزادی منجر به بالا گرفتن تنشها در روابط تل آویو-آنکارا شد، چنانچه هم اکنون 16 پروژه از جمله یک قرارداد 5 میلیارد دلاری برای خرید هزار تانک "مرکاوا مارک 3"، قرارداد 50 میلیون دلاری برای ارتقای تانکهای ام 60 ترکیه و یک توافقنامه 800 میلیون دلاری برای خرید دو هواپیمای بدون سرنشین و یک سیستم کنترل و هشدارهوایی رژیم صهیونیستی به حالت تعلیق درآمده است.

ترکیه نیز قرارداد 632.5 میلیون دلاری برای خرید 54 جنگنده فانتوم اف 4 و قرارداد 75 میلیون دلاری برای خرید 48 بمب افکن اف 5 را به حالت تعلیق درآورده است.