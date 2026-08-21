آغاز طرح ملی اشتغال پایدار و تقویت معیشت در نوار ساحلی دشتی و تنگستان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه جمعه شب در جمع خبرنگاران از آغاز اجرای برنامه جامع تقویت کسب‌وکار و معیشت مرزنشینان در شهرستان‌های ساحلی استان خبر داد و اظهار کرد: استراتژی ما در این طرح، عبور از نگاه حمایتی صرف و حرکت به سمت توانمندسازی جوامع محلی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خدادادی سواحل است.

پروانه با اشاره به ضرورت اجرای عدالت اقتصادی در مناطق مرزی تصریح کرد: اقتصاد دریامحور، مزیت نسبی استان بوشهر است. در طرح جدید، تمرکز ما بر تبدیل استعدادهای بومی در روستاهای هدف به زنجیره‌های ارزش اقتصادی است تا ساکنان این مناطق نه تنها مصرف‌کننده، بلکه تولیدکنندگان فعال در عرصه گردشگری، شیلات و صنایع دستی باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: در فاز عملیاتی این طرح، ۸ روستای مستعد و دارای ظرفیت ساحلی به عنوان پایلوت انتخاب شده‌اند که شامل روستاهای بندر عامری، بندر رستمی، بوجیکدان و جائینک در شهرستان تنگستان و روستاهای لاور ساحلی، زیارت ساحلی، کبگان و بالنگستان در شهرستان دشتی است.

پروانه با تشریح ابعاد اجرایی این برنامه، شناسایی و معرفی مشاغل الگویی را رکن اصلی موفقیت این طرح دانست و گفت: از گردشگری دریایی و راه‌اندازی اقامتگاه‌های کپسولی در مقیاس کوچک گرفته تا توسعه پرورش صدف‌های خوراکی و حمایت از صنایع دستی بانوان، همگی در یک قالب منسجم تعریف شده‌اند.

وی گفت: هدف ما این است که با تسهیل ارتباط صاحبان ایده با سرمایه‌گذاران، ایجاد زیرساخت‌های آموزشی و تسهیل دسترسی به منابع حمایتی، موانع ورود محصولات تولیدی روستاییان به بازارهای هدف را به حداقل برسانیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر در پایان تأکید کرد: ایجاد زنجیره ارزش برای محصولات بومی و فراهم کردن زمینه فروش پایدار، ضامن بقای اشتغال در این مناطق است. امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، این طرح به الگویی موفق برای سایر روستاهای ساحلی استان تبدیل شود تا شاهد افزایش درآمد خانوارها و تقویت مشارکت اقتصادی ساکنان این مناطق باشیم.