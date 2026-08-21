به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید پورمحمدی عصر جمعه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات مرز بازرگان، با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه سهراهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو، افزود: این طرح از اهمیت بالایی برای دولت برخوردار بوده و باید هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد و تا زمانی که سازمان منطقه آزاد ماکو به تعهدات خود و مصوبه دولت برای مشارکت در اجرای این پروژه عمل نکند، صورتوضعیتهای این سازمان تایید نخواهد شد.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت تکمیل زیرساخت های پسکرانه مرز بازرگان، خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد ماکو باید ضمن ایفای تعهدات خود، زیرساخت های پسکرانه را با رعایت تمامی ملاحظات فنی، اجرایی و توسعهای ایجاد کند تا ظرفیت های این گذرگاه مهم اقتصادی و ترانزیتی بیش از پیش فعال شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به ضرورت انسجام مدیریتی در مرز بازرگان نیز اشاره کرد و افزود: از این پس هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و حاکمیتی مستقر در این مرز بر عهده استاندار آذربایجان غربی خواهد بود و مسائل و موضوعات این گذرگاه از طریق استاندار محترم به هیئت وزیران منتقل و پیگیری خواهد شد.
پورمحمدی همچنین درباره مشکلات مطرح شده در حوزه دستگاههای ایکسری گمرک بازرگان نیز اعلام آمادگی کرد و یادآور شد: دولت آماده است حتی در صورت تامین و واردات دستگاههای ایکسری خارجی توسط بخش خصوصی، در این زمینه مشارکت و همکاری لازم را انجام دهد تا موانع موجود در مسیر تسهیل و تسریع فرآیندهای گمرکی برطرف شود.
وی با اشاره به طرح جامع پایانه مرزی بازرگان، افزود: رایزنیهای لازم برای رفع عارضه طبیعی در طرف ترکیه، با هدف فراهم کردن زمینه توسعه این گذرگاه مرزی، در حال انجام بوده و با رفع موانع موجود، ظرفیتهای مرز بازرگان در مسیر توسعه تجارت، ترانزیت و مناسبات اقتصادی دو کشور بیش از پیش شکوفا خواهد شد.
در این نشست آخرین وضعیت زیرساختهای گمرکی و پایانهای، روند اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای، ظرفیتهای موجود و مهمترین موانع پیش روی ارتقای خدمات در مرز بازرگان مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت نگاه ویژه اعتباری به این مرز متناسب با جایگاه آن تأکید شد.
همچنین مسائل مرتبط با تکمیل فاز دوم طرح جامع گمرک بازرگان، توسعه محوطهها و زیرساختهای پایانهای، بهبود مسیرهای تردد، ارتقای خدمات و رفع موانع موجود در فرآیند عبور کالا و مسافر بررسی و بر ضرورت هماهنگی دستگاههای متولی برای اجرای سریعتر طرحها تأکید شد.
در این نشست تاکید شد که تامین اعتبار برای بازرگان، سرمایهگذاری برای افزایش ظرفیت تجارت خارجی، رونق ترانزیت، کاهش زمان تردد، تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی و تقویت جایگاه ایران در مسیرهای ارتباطی منطقه و اروپا است.
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