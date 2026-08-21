  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

رحمانی: مرزنشینان صاحبان اصلی فرصت‌های اقتصادی مرزها هستند

رحمانی: مرزنشینان صاحبان اصلی فرصت‌های اقتصادی مرزها هستند

ارومیه - استاندار آذربایجان ‌غربی گفت: فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی تجارت مرزی، می‌تواند مرزهای استان را به موتور محرک اشتغال، درآمد پایدار تبدیل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر جمعه در جلسه بررسی مشکلات مرز بازرگان که با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، افزود: برای بهره‌مندی مرزنشینان از ظرفیت‌ های اقتصادی مرزها راهکارهای قانونی وجود دارد و باید از این ظرفیت‌ها برای بهبود معیشت و ایجاد درآمد پایدار در مناطق مرزی استفاده کرد.

وی همچنین با اشاره به تجربه موفق مرز تمرچین پیرانشهر، خاطرنشان کرد: در این مرز، مرزنشینان با استفاده از ظرفیت قانون کولبری و تجارت مرزی صاحب شغل و درآمد شده‌اند و در سایر مرزهای استان نیز به دنبال فراهم کردن شرایط مشابه برای تقویت معیشت و توان اقتصادی مرزنشینان هستیم.

استاندار آذربایجان ‌غربی بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ های مرزی استان نیز تاکید کرد و افزود: فعال‌سازی ظرفیت‌های تجاری مرزها تنها به افزایش مبادلات تجاری محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مرزنشینان و رونق اقتصادی مناطق مرزی باشد.

رحمانی اضافه کرد: توسعه بازارچه‌های مرزی و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانونی، باید در مسیر توانمندسازی مرزنشینان و تبدیل مرزهای آذربایجان‌غربی به پیشران توسعه اقتصادی استان دنبال شود.

کد مطلب 6923211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها