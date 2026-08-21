به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر جمعه در جلسه بررسی مشکلات مرز بازرگان که با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، افزود: برای بهرهمندی مرزنشینان از ظرفیت های اقتصادی مرزها راهکارهای قانونی وجود دارد و باید از این ظرفیتها برای بهبود معیشت و ایجاد درآمد پایدار در مناطق مرزی استفاده کرد.
وی همچنین با اشاره به تجربه موفق مرز تمرچین پیرانشهر، خاطرنشان کرد: در این مرز، مرزنشینان با استفاده از ظرفیت قانون کولبری و تجارت مرزی صاحب شغل و درآمد شدهاند و در سایر مرزهای استان نیز به دنبال فراهم کردن شرایط مشابه برای تقویت معیشت و توان اقتصادی مرزنشینان هستیم.
استاندار آذربایجان غربی بر ضرورت تقویت زیرساخت های مرزی استان نیز تاکید کرد و افزود: فعالسازی ظرفیتهای تجاری مرزها تنها به افزایش مبادلات تجاری محدود نمیشود، بلکه میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مرزنشینان و رونق اقتصادی مناطق مرزی باشد.
رحمانی اضافه کرد: توسعه بازارچههای مرزی و استفاده هدفمند از ظرفیتهای قانونی، باید در مسیر توانمندسازی مرزنشینان و تبدیل مرزهای آذربایجانغربی به پیشران توسعه اقتصادی استان دنبال شود.
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