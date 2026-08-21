حضور ۷۰ هزار فلسطینی در نماز جمعه مسجدالاقصی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ۷۰ هزار نمازگزار فلسطینی نماز جمعه امروز را در مسجدالاقصی همزمان با پنجاه و هفتمین سالگرد به آتش کشیده شدن این مسجد به دست صهیونیست ها اقامه کردند.

نمازگزاران فلسطینی در حالی خود را از قدس اشغالی و سایر مناطق کرانه باختری به مسجدالاقصی رسانده بودند که نظامیان صهیونیست محدویت های شدیدی را برای ورود به این مسجد و بخش قدیمی شهر قدس اشغالی اعمال می کردند.

نماز جمعه امروز در حالی برگزار شد که استانداری قدس اشغالی اعلام کرد که ۱۲۹۹ شهرک‌نشین صهیونیست با حمایت ارتش اشغالگر طی هفته گذشته به مسجد الاقصی تعرض کردند.