به گزارش خبرگزاری مهر ، سعید جلیلی در همایش "سفیران صلح" که امروز سه شنبه به مناسبت سالروز بمباران شیمیایی سردشت برگزار شد، با اشاره به استفاده مکرر رژیم بعثی عراق از سلاح های شیمیایی علیه ایران در 8 سال دفاع مقدس ، افزود: طبق اسناد رسمی، آمریکا و 14 کشور اروپایی متهمان اصلی تجهیز صدام به سلاح شیمیایی هستند.

جلیلی با تاکید بر این موضوع که پیکان مطالبه خلع سلاح هسته ای و شیمیایی باید متوجه مجرم اصلی دولت ایالات متحده آمریکا باشد، گفت: مطالبه جامعه جهانی باید محاکمه آمریکا و 14 دولت اروپایی به دلیل فروش سلاح شیمیایی به صدام باشد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: مادام که متهمان اصلی جنایات سردشت، حلبچه و ویتنام عضو ثابت شورای امنیت هستند امکان تکرار چنین فجایعی وجود دارد.

همایش سفیران صلح از هشتم تا یازدهم تیرماه به مناسبت سالروز بمباران شیمیایی سردشت و روز ملی مبارزه با سلاح های شیمیایی به همت انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و موزه صلح تهران در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.