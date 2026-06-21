جلیلی: بمباران شیمیایی سردشت نمادی از مظلومیت و مقاومت مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جلیلی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی و برنامهریزی برنامههای سالروز بمباران شیمیایی سردشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بمباران شیمیایی سردشت اظهارکرد: سردشت یادآور بخشی از تاریخ کشور است که مردم آن با صبر، ایثار و مقاومت در برابر یکی از تلخترین رویدادهای تاریخ معاصر ایستادگی کردند.
وی ادامه داد: سردشت به عنوان نخستین شهر قربانی سلاحهای شیمیایی در جهان، با تقدیم ۸۴۸ شهید، در جریان این حادثه تلخ و سالهای دفاع از کشور، نمادی از مظلومیت و مقاومت ملت ایران به شمار میرود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانغربی با اشاره به برنامههای پیشبینی شده برای این مناسبت گفت: غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا، دیدار و تکریم خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و مراسم گرامیداشت از جمله برنامه هایی است که به مناسبت سالروز بمباران شیمیایی سردشت برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: خانوادههای شهدا و ایثارگران سرمایههای معنوی نظام اسلامی هستند و تکریم آنان وظیفهای همگانی است. امروز امنیت، عزت و اقتدار کشور مرهون جانفشانی شهدا و ایثارگری جانبازان و آزادگان است و باید قدردان این فداکاریها باشیم.
جلیلی همچنین بر لزوم همکاری و همافزایی تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان برای برگزاری هر چه باشکوهتر برنامههای سالروز بمباران شیمیایی سردشت تأکید کرد و افزود: این مناسبت تنها یک یادبود تاریخی نیست، بلکه فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت است.
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