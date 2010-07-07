علی اکبر برقی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجرای پروژه مذکور در قالب همکاری پژوهشی به عنوان یک پروژه تحقیقاتی توسط شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی و دانشگاه تبریز از مردادماه سال گذشته آغاز شد و طی 12 ماه مراحل طراحی، ساخت و تامین تجهیزات توسط مجری به پایان رسید.

وی تصریح کرد: این پروژه به عنوان پایلوت در شهرک سرمایه‌گذاری خارجی واقع در تبریز به طول 650 متر با سطح مقطع هادی آلومینیومی150 میلی‌متر مربع با روکش ضخیم و روی یک پایه به صورت چهار مداره اجرا شده و فاز نخست آن در تیرماه جاری با موفقیت به پایان رسیده است.

برقی مقدم اظهار داشت: این خط 20 کیلوولت که قادر است بیش از 36 مگاوات توان را انتقال دهد، در مقایسه با خطوط کابل زیرزمینی بیش از دو میلیارد ریال در هزینه‌های احداث صرفه‌جویی به دنبال خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز یادآور شد: با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد به نظر می‌رسد در آینده نزدیک ضمن رفع کردن بسیاری از مشکلات و معضلات موجود از جمله حریم جایگزین شبکه‌های زمین و هوایی لخت گردد.

وی گفت: این پـروژه پایلوت با ماموریت انتـقال دانش فنـی از خارج از کشور همچنین طراحی و ساخت داخلی قطـعات بـرنامه‌ریزی و روش‌های بنیادین طراحی الکتریکی و مکانیکی خط مذکور توسط مجری پروژه انجام شده هم‌اکنون تکنولوژی تولید هادی روکش‌دار سه لایه و سیم مسنجر فراهم گردیده و قالبب های لازم جهت تولید داخلی براکت ها،‌یراق آلات و فاصله نگهدارهای مذکور تهیه شده است.