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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۸

شب صد و نود و پنجم حضور مردم در شهر سلام فرمانده

شب صد و نود و پنجم حضور مردم در شهر سلام فرمانده

لنگرود- در شب صد و نود و پنجم از تجمعات، مردم لنگرود مقتدرانه به میدان آمدند.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6944212

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