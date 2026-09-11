https://mehrnews.com/x3d3dD ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۸ کد مطلب 6944212 استانها گیلان استانها گیلان ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۸ شب صد و نود و پنجم حضور مردم در شهر سلام فرمانده لنگرود- در شب صد و نود و پنجم از تجمعات، مردم لنگرود مقتدرانه به میدان آمدند. دریافت 13 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6944212 کپی شد مطالب مرتبط حجت الاسلام اصلانی: ملت ایران در آستانه پیروزی نهایی قرار دارد صد و نود پنجمین حضور مردم آستانه در تجمعات شبانه روایت مهر از قرار یکصد و نود و پنجم رشتوندان در میدان حجت الاسلام نقوی: دفاع از کشور جای نظرخواهی ندارد میر تاج الدینی: هیمنه آمریکا مقابل مقاومت ملت ایران درهم شکسته است ۱۹۶ شب حماسه، مقاومت و خونخواهی مردم لنگرود روایت مهر از میدان داری لنگرودیها زیر بارش باران برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور شهرستان لنگرود
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