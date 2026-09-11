https://mehrnews.com/x3d3dX ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۰ کد مطلب 6944228 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۰ ۱۹۵ شب قیام مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید انقلاب ارومیه - مردم ولایی سلماس در موج ۱۹۵ شب های مقاومت ملی در خونخواهی رهبر شهید انقلاب تجمع کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6944228 کپی شد مطالب مرتبط ایستادگی مردم ولایی ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب قاسمی: اجتماعات شبانه مردم یک پدیده مهم فرهنگی و اجتماعی است پرچمداری مردم نورآباد در سنگر خیابان شور حضور مردم میداندار در بروجرد شب ۱۹۵ در گالیکش؛ مردم پای کار وحدت و همدلی برچسبها شهرستان سلماس تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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