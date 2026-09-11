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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۰

۱۹۵ شب قیام مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید انقلاب

۱۹۵ شب قیام مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید انقلاب

ارومیه - مردم ولایی سلماس در موج ۱۹۵ شب های مقاومت ملی در خونخواهی رهبر شهید انقلاب تجمع کردند.

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کد مطلب 6944228

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