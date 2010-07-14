بهره مندی خارجیان از خدمات مربوط به بازماندگان جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبات پارلمان کرواسی، تأیید حضور افراد در جبهه های جنگ توسط وزارت دفاع یا وزارت کشور کرواسی صورت می گیرد به طوری که عنوان مجروحان و معلولان جنگی به رزمندگانی اطلاق می شود که حداقل 20 درصد سلامتی خود را در عملیات نظامی یا اسارت از دست داده باشند. تعیین درصد معلولیت توسط کمیته ای متشکل از چندین پزشک متخصص، نمایندگان وزارت دفاع، کشور و بهداشت به همراه نماینده انجمن صنفی معلولان صورت می گیرد.

مستمری و بیمه آسیب دیدگان جنگ

رزمندگان و اعضای خانواده مبارزان، کشته شدگان، معلولان، مفقودان و اسرا که عبارتند از همسر، فرزند، والدین(پدر خوانده یا مادرخوانده که حداقل به مدت 5 سال قبل از مرگ و یا مجروحیت با وی زندگی کرده باشند) می توانند تحت پوشش بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی، بیمه بیکاری و... قرار گیرند.

خانواده کشته شدگان در جنگ بر اساس حقوق آخرین درجه فرد کشته شده مستمری دریافت می کنند. معلولان و مجروحان تا پایان درمان از حقوقی که در زمان سلامتی از یگان نظامی خود دریافت می کردند بهره مند می شوند و چنانچه این افراد پس از پایان درمان بیکار باشند تا یافتن شغل همچنان حقوق خود را از یگان نظامی دریافت می کنند.

در زمان اشتغال رزمنده یا معلول جنگی اگر حقوق فعلی از حقوق زمان حضور در یگان نظامی مربوطه کمتر باشد مابه التفاوت توسط سازمان بیمه بازنشستگی پرداخت می شود. بر اساس قانون ارتش کرواسی به اشخاصی که توانایی کار ندارند مستمری بازنشستگی تعلق می گیرد.

همچنین دو برابر مدت زمان حضور افراد در جبهه های جنگ جزو سابقه کاری آنان محسوب می شود. بر این اساس فرزندان کشته شدگان، مفقودان، اسرا و رزمندگان (که بعد از جنگ بیکار هستند و بیمه بیکاری دریافت می کنند) از بیشترین میزان مستمری بیکاری متناسب با زمان حضور در جبهه بهره مند می شوند.

خدمات پزشکی

مجروحانی که شدیداً دچار آسیب شده اند براساس درجه بندی، کمک هزینه پزشکی ارتوپدی به صورت ماهانه دریافت می کنند و هزینه ایاب ذهاب (اعم از وسائل نقلیه زمینی و دریایی) معلولان جنگی و همراهان آنها به مراکز درمانی توسط ارگانهای ذی ربط پرداخت می گردد. معلولان و مجروحان متناسب با میزان صدمات وارده حق استفاده از مستمری و دیگر خدمات درمانی را به صورت رایگان دارند.

وضعیت اشتغال آسیب دیدگان جنگ

خانواده کشته شدگان در جنگ و نیز خانواده معلولان، مفقودان، رزمندگان و اسرا از اولویت اشتغال در سازمانهای دولتی برخوردارند که بازرسان وزارت کار و امور اجتماعی ناظر بر اجرای این بند از قانون خواهند بود. حق وارد کردن ماشینهای صنعتی بدون پرداخت گمرک و مالیاتهای دیگر، همچنین واگذاری اماکن تجاری و کارگاهی - به شرط عدم حق فروش- به ایثارگران جنگ میهنی که هیچگونه مستمری دریافت نمی کنند از جمله حمایتهای شغلی دولت کرواسی از معلولان جنگ است.

مسکن افراد آسیب دیده جنگ

طبق قوانین کشور کرواسی به معلولان، مجروحان، مفقودان، اسرا و خانواده کشته شدگان جنگ که فاقد مسکن می باشند خانه و یا اعتبار جهت ساخت مسکن تعلق می گیرد. از همین رو شهرداریها موظف هستند خانه یا زمینی مناسب در اختیار این افراد قرار دهند و وزارت مسکن موظف است جهت تردد معلولان امکانات رفاهی در محل کار یا خانه این افراد ایجاد کند.

امکانات تحصیلی و کمک هزینه ها

این شهروندان از حق تحصیل مستقیم در مدارس و دانشگاههای کشور کرواسی برخوردارند. حتی دولت صندوقی جهت تأمین هزینه های بورسیه این افراد تأسیس نموده که استفاده این افراد از بورسیه به تعیین وزارت علوم و تکنولوژی و وزارت دفاع کرواسی بستگی دارد. علاوه بر اولویت در دریافت خوابگاه، این افراد کتب درسی خود را رایگان دریافت می کنند.

تسهیلات رفاهی و اجتماعی

دولت کرواسی در جهت ارائه خدمات رفاهی به قربانیان و آسیب دیدگان جنگی برنامه ها و طرحهای مختلفی را به اجرا گذاشته است. به طور مثال در خصوص وسایل نقلیه، وزارت دفاع هر 7 سال یکبار به معلولانی که دارای صد درصد نقص عضو هستند خودرو هدیه می دهد و دیگر افراد معلول جنگ نیز حق وارد کردن خودرو بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات دارند.

رزمندگان کروات متناسب با میزان حضور در جبهه از تخفیف مالیات و عوارض گمرکی برخوردارند. همچنین خانواده این افراد می توانند یکبار بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیاتهای دیگر خودرو وارد کنند.

به طور خلاصه باید گفت معلولان و مجروحان کروات از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف هستند و حتی در سازمانهای قضایی نسبت به هزینه های مربوطه از این افراد هیچگونه وجهی دریافت نمی شود.

جالب است بدانید حتی خانواده خبرنگاران و فیلمبرداران کشته شده در جنگ و نیز خارجیانی که در کشور کرواسی و در طول جنگ مجروح یا کشته شده اند و خدماتی از کشور خود دریافت نمی کنند می توانند از تمام امتیازات ذکر شده در مورد شهروندان کرواسی بهره مند شوند.

این قوانین بخش کوچکی از قوانین مربوط به جانباختگان و معلولان جنگ در کشور کرواسی است که نمونه این قوانین و یا کاملتر و بهتر از آن را می توان در قوانین جمهوری اسلامی ایران یافت اما این سؤال همچنان باقی است که چرا این قوانین در روح و عمل جامعه ایران با وجود پشتوانه های مادی و معنوی کمتر حاکم است در حالی که بخش کوچکی از همین قوانینی که در ایران به تصویب رسیده در جوامع دیگر کاملا اجرا می شود.