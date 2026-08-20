به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جی دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد فشار اقتصادی علیه ایران، محاسبات تهران درباره توافقی که قرار است با واشنگتن منعقد کند را تغییر می‌دهد.

او ادعا کرد این فشارها ایران را با این پرسش مواجه خواهد کرد که آیا می‌خواهد اقتصادش برای همیشه در شرایط خفگی باقی بماند یا به دنبال برقراری روابط بهتر با غرب باشد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد با وجود آنچه «هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری» توسط ایران خواند، آمریکا توانسته است مقادیر قابل‌توجهی نفت و گاز را از طریق تنگه هرمز منتقل کند و واشنگتن باید عبور حجم بیشتری از محموله‌های انرژی از این مسیر را تضمین کند.

وی تأکید کرد آمریکا به اعمال فشار اقتصادی بر ایران ادامه خواهد داد و مدعی شد این سیاست در نهایت به هدف مورد نظر واشنگتن منجر خواهد شد.

ونس همچنین ادعا کرد تحولات هفته‌های اخیر نشان داده است که ایرانی‌ها فشارهای اعمال‌شده را بسیار بیشتر از آمریکایی‌ها احساس کرده‌اند.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گفت واشنگتن به دنبال ایجاد «واقعیتی جدید» است که اطمینان دهد ایران تلاش نخواهد کرد تأسیسات هسته‌ای خود را بازسازی کند.

وی مدعی شد: هدف حضور ما در منطقه، تضمین این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.

ونس اظهار داشت: واشنگتن ابزارهای مختلفی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در اختیار دارد که گزینه نظامی نیز یکی از آنهاست.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا گفت: واشنگتن در تعامل با ایران، گاهی از ابزارهای دیپلماتیک و گاهی از ابزارهای اقتصادی استفاده می‌کند.

او مدعی شد: واشنگتن بابت تلاش‌های ایران برای مختل کردن تجارت نفت و گاز، هزینه‌ای را به ایران تحمیل خواهد کرد و ما در این مسیر پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌ایم.