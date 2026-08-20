به گزارش خبرگزاری مهر، دست‌نوشته سردار سرلشکر سیدمجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به خانواده اسدزاده بخشایش که ۱۱ نفر از اعضای آن در جنگ تحمیلی رمضان(۴۰ روزه) به شهادت رسیده‌اند، اهدا شد.

متن این دست‌نوشته به شرح ذیل است:

خانواده معزز شهیدان اسدزاده بخشایش

سلام علیکم

ادای ادب و احترام می‌گذارم به ساحت شما گرانقدرانی که در راه دفاع از ایران اسلامی و حریم ولایت، بهترین عزیزان خود را تقدیم درگاه الهی نمودید و با اهدای کودکان معصوم که همچون فرشتگان آسمانی، نشانه‌های پاکی و روشنایی هستند، پرچم‌های سرخ افتخار و عزتمندی را بر بلندای قله‌های ایمان و اراده این ملت شهیدپرور برافراشتید.

نام شهیدان شما تا ابد بلندآوازه و یاد آنها در دل و جان ملت ما به‌عنوان نمادهای ایثارگری و شجاعت باقی خواهد ماند و ما رزمندگان نیروی هوافضا خود را متعهد می‌دانیم که انتقام این خون‌های پاک را از دشمنان خبیث و جنایتکار بستانیم.

۱۳/۵/۱۴۰۵

سیدمجید موسوی

با افتخار تقدیم شما

در پناه امام زمان(عج)، سلامت باشید.

سردار موسوی در پیامی دیگر خطاب به این خانواده نوشت:

بسمه‌تعالی

خانواده محترم شهیدان اسدزاده بخشایش

سلام علیکم

ضمن ادای احترام و تعظیم مقام شهیدان گرانقدر شما، زبان و قلم خود را قاصر از آن می‌دانم که عظمت این واقعه و جایگاه رفیع شهیدان شما را توصیف نمایم.

بی‌تردید، شباهت شهادت خانوادگی شما با خانواده امام شهیدمان، نشانه‌ای از رشته‌های مستحکم الهی بین امام و امت در همه صحنه‌هاست و بشارتی است که ارواح طیبه شهیدان در معیت امام دلبند خود و ان‌شاءالله همجوار حضرت اباعبدالله الحسین(ع) هستند.

تحمل چنین داغی بس عظیم و طاقت‌فرساست، لکن خرسند باشید که عزیزان شما شاهد، حاضر و «عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» هستند.

۱۳/۵/۱۴۰۵

سیدمجید موسوی

گفتنی است این شهدای معزز بر اثر اصابت موشک به منزلشان در جنگ تحمیلی رمصان، شربت شهادت نوشیدند. شهادت این شهدای گرانقدر نماد مظلومیت ملت ایران در برابر حملات کوردلانه و ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب اسرائیل است.

شهیدان قربانعلی اسدزاده بخشایش، شهیده خدیجه آزادی بخشایش، محمدحسام ثاقب بخشایش، شهیده نازنین زهرا ثاقب بخشایش، شهید امیرمحمد ثاقب بخشایش، شهید ابوالفضل اسدزاده بخشایش، شهید محمدحسین اسد زاده بخشایش، شهید امیرعباس اسد زاده بخشایش شهیده فاطمه محمدی، شهیده سمیرا اسدزاده بخشایش و شهیده مریم زارعی زرنقی، اعضای سه خانواده در قالب پدربزرگ، مادر و فرزندان نونهال و نوجوان ساکن در شهرک وائین شهرستان شهریار بودند که حمله ارتش‌های تروریستی آمریکایی صهیونی در جنگ تحمیلی سوم در کنار هم به شهادت رسیدند.