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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲

بیش از ۱۷۰ شب ایستادگی؛ اسلامشهر همچنان پای کار است

بیش از ۱۷۰ شب ایستادگی؛ اسلامشهر همچنان پای کار است

اسلامشهر- مردم اسلامشهر بار دیگر با حضور در تجمعات شبانه بر ایستادگی و مقاومت خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6922580

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