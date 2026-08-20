https://mehrnews.com/x3cRd9 ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲ کد مطلب 6922580 استانها تهران استانها تهران ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲ بیش از ۱۷۰ شب ایستادگی؛ اسلامشهر همچنان پای کار است اسلامشهر- مردم اسلامشهر بار دیگر با حضور در تجمعات شبانه بر ایستادگی و مقاومت خود تأکید کردند. دریافت 14 MB کد مطلب 6922580 کپی شد مطالب مرتبط استمرار حماسه مردم ارومیه در خیابان با یاد رهبر شهید انقلاب موج صد و هفتاد و سوم تجمع شبانه مردم رشت در میدان نمایش اقتدار و ایستادگی سلماسیها در خونخواهی رهبر شهید انقلاب یکصد و هفتاد سه شب ایستادگی و مقاومت در لنگرود برچسبها تجمع مردمی اسلامشهر بیعت با رهبر انقلاب
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