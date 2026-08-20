پروازهای آموزشی در آسمان یزد؛ شهروندان نگران نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرودگاه یزد، مرتضی حمیدپور در واکنش به نگرانی برخی شهروندان درباره پرواز طولانیمدت هواپیما بر فراز آسمان شهر یزد، اظهار کرد: این پروازها صرفاً با هدف انجام پروازهای آموزشی و فعالیتهای مرتبط با ناوبری هوایی طی امروز پنجشنبه و فردا جمعه در فضای تحت کنترل فرودگاه بینالمللی شهید صدوقی یزد انجام خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه هیچگونه مورد غیرعادی در این خصوص وجود ندارد، افزود: از این بابت جای هیچ نگرانی برای شهروندان و همشهریان عزیز یزدی وجود ندارد.
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