پروازهای آموزشی در آسمان یزد؛ شهروندان نگران نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرودگاه یزد، مرتضی حمیدپور در واکنش به نگرانی برخی شهروندان درباره پرواز طولانی‌مدت هواپیما بر فراز آسمان شهر یزد، اظهار کرد: این پروازها صرفاً با هدف انجام پروازهای آموزشی و فعالیت‌های مرتبط با ناوبری هوایی طی امروز پنجشنبه و فردا جمعه در فضای تحت کنترل فرودگاه بین‌المللی شهید صدوقی یزد انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه مورد غیرعادی در این خصوص وجود ندارد، افزود: از این بابت جای هیچ نگرانی برای شهروندان و همشهریان عزیز یزدی وجود ندارد.