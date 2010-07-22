ضرورت آسیب شناسی مهدویت / صلح جهانی در سایه مهدویت ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید احمد میرعمادی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه امام شناسی در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: اعتقاد به مهدویت به گونه ای است که بشر با اعتقاد به آن حیات باقی دارد.

وی با تاکید بر اینکه همه بشریت به دنبال آینده همراه با آسایش، امنیت و رفاه است، تصریح کرد: تحقق این امر تنها با اعتقاد به مهدویت ممکن است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه اعتقاد به معنویت آرام بخش است، خاطر نشان کرد: چیزی که می تواند آینده درخشان جامعه را به وجود آورد اعتقاد به مهدویت است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه صلح جهانی در سایه مهدویت ممکن است، ادامه داد: مسئله جهانی شدن اعتقادی است که از بدو بشریت وجود داشته است و این وعده الهی است که زمین به دست متقین بیفتد.

وی با اشاره به بحران های روحی، اعتقادی و ... در دنیا، یادآور شد: کلید حل بحران بشریت امروز در اعتقاد به مهدویت است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه تلاش امروز انسانها برای دست یافتن به پیشرفته ترین امکانات نمی تواند بحران های جامعه امروز را برطرف کند، افزود: خلا موجود در این زمینه معنویت و تقوا است.

وی با اشاره به رواج برخی فرقه های خرافی و انحرافی، بیان داشت: از آنجا که اعتقاد به مهدویت امید بخش است دشمنان به دنبال تخریب آن هستند که این روند به وسیله رواج برخی فرقه ها صورت می گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: یکی از کارهای مهم امروز ما این است که آسیب شناسی در زمینه مهدویت صورت گیرد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه پیشرفت توام با معنویت سعادت بخش است، افزود: مهم ترین بحران امروز دنیا بحث سلاح های هسته ای است که دنیا را در معرض خطر قرار داده است.

وی با تاکید بر اینکه ما اعتقاد داریم این صلاح ها مخرب هستند، ادامه داد: اگر پیشرفت های صلح آمیز هسته ای در سایه اعتقاد به ولایت باشد به طور قطع ارزشمند است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: در سایه نظام جمهوری اسلامی پیشرفت های به وجود آمده سازنده و امید بخش بوده و در راستای تحکیم اقتدار ایران اسلامی است.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین در ادامه سخنان خود به حرکت تروریستی اخیر در زاهدان اشاره کرد و گفت: امروز قدرتهای استکباری دنیا با امکانات و تکنولوژی که در اختیار دارند گروهک های تروریستی را پشتیبانی می کنند و اینگونه حوادث غمباری اتفاق می افتد.

وی با تاکید بر اینکه ذات استکبار جهانی تروریستی است، بیان داشت: اسناد و مدارک و اعترافات ریگی نشان داده است که این قدرت ها به دنبال چه چیزی هستند.

در پایان این مراسم با حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد نمایشگاه تخصصی در خصوص آشنایی با امام عصر(عج)، آسیب شناسی و دشمن شناسی و وظایف منتظران ظهور افتتاح شد.