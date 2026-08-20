به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رجایی، پیشکسوت وزنهبرداری اهل لنگرود، به جمع اعضای کادر فنی تیمهای ملی بزرگسالان اضافه شد.
پس از جدایی علی جباری از کادر فنی تیم ملی و آغاز فعالیت او در عمان، رجایی به عنوان یکی از اعضای جدید کادر فنی بزرگسالان انتخاب شده است.
رجایی که سابقه فعالیت در عرصه وزنهبرداری را دارد، از این پس در کنار بهداد سلیمی و جواد نادری در کادر فنی تیم ملی فعالیت خواهد کرد.
پس از جدایی علی جباری از کادر فنی تیم ملی و آغاز فعالیت او در عمان، رجایی به عنوان یکی از اعضای جدید کادر فنی بزرگسالان انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رجایی، پیشکسوت وزنهبرداری اهل لنگرود، به جمع اعضای کادر فنی تیمهای ملی بزرگسالان اضافه شد.
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