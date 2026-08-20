خادمیاران رضوی باید نیازهای پنهان جامعه را شناسایی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آذرباد پیش از ظهر پنجشنبه در همایش آموزشی خادمیاران رضوی اردستان، اظهار کرد: پس از انتصاب شهید آیت‌الله رئیسی به تولیت آستان قدس رضوی، در حکم ایشان که بعدها به «منشور خدمت» معروف شد، بر گسترش معارف قرآنی، مکتب اهل بیت(ع) و فرهنگ خدمت از محدوده حرم مطهر رضوی به سراسر ایران اسلامی تأکید شده بود.

وی افزود: در یکی از بندهای مهم این حکم آمده است که آستان قدس رضوی ظرفیت فرهنگی عظیمی است که می‌تواند در فضای عمومی کشور و جهان اسلام اثرگذار باشد و شایسته است این ظرفیت با کمک خبرگان و نخبگان فرهنگی گسترش پیدا کند.

معاون خادمیاری کانون خدمت رضوی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس همین رویکرد، شبکه خادمیاری و خدمت در سراسر کشور بنیان‌گذاری شد تا هر فرد با هر توان، تخصص و مهارتی که دارد، در شهر و دیار خود و به نام حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) گرهی از مشکلات مردم باز کند.

آذرباد تصریح کرد: هدف اصلی خادمیاری، خدمت در حرم مطهر رضوی نیست، بلکه هدف این است که خادمیاران در شهر و دیار خود به نیازمندان و مردم خدمت کنند و به شکرانه سلامتی و توفیق خدمتگزاری زیر پرچم امام رضا(ع)، در جامعه منشأ خیر و برکت باشند.

وی بیان کرد: در کنار این خدمت اجتماعی، خادمیاران افتخار خدمت و کشیک در حرم مطهر رضوی را نیز دارند، اما باید توجه داشت که اصل و هدف شبکه خادمیاری، گره‌گشایی از مشکلات مردم در محل زندگی خودشان است.

معاون خادمیاری کانون خدمت رضوی اصفهان ادامه داد: شبکه خادمیاری ویژگی‌هایی دارد که ممکن است همه آنها به صورت همزمان در سایر مجموعه‌های خدمت‌رسان یا فرهنگی وجود نداشته باشد که نخستین و شاید مهم‌ترین ویژگی آن، مردمی بودن این شبکه است.

آذرباد اضافه کرد: این شبکه با محوریت حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) و بهره‌مندی از معارف رضوی فعالیت می‌کند و در عین مردمی بودن، دارای ساختار مشخص، منظم و تشکیلاتی است و همین انسجام به اجرای بهتر برنامه‌های خدمت‌رسانی کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: آموزش مستمر و مداوم برای خادمیاران پیش‌بینی شده و برای انواع خدمات و نیازهای جامعه نیز برنامه وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که امروز حدود ۲۱۲ عنوان خدمت در شبکه رضوی تعریف شده که ذیل ۲۰ کانون فعالیت می‌کنند.

معاون خادمیاری کانون خدمت رضوی اصفهان تصریح کرد: در این شبکه برای حوزه‌های مختلفی از جمله تعلیم و تربیت، مسائل حقوقی، خانواده، مشاوره و روانشناسی، اردوهای جهادی و دیگر نیازهای اجتماعی، خدمت تعریف شده است و تلاش می‌شود متناسب با نیازهای واقعی جامعه، ظرفیت خادمیاران به کار گرفته شود.

آذرباد بیان کرد: یکی از مهم‌ترین نکاتی که خادمیاران باید به آن توجه داشته باشند، تعریف متفاوت «نیازمند» در شبکه رضوی است؛ در این شبکه نیازمند لزوماً کسی نیست که مشکل مالی داشته باشد و نیازمند کمک نقدی باشد.

وی افزود: ممکن است فردی از نظر مالی شرایط مناسبی داشته باشد، اما به دلیل تنهایی، مشکلات روحی یا خانوادگی و نیاز به همدلی، در زمره افرادی قرار گیرد که نیازمند خدمت هستند.

معاون خادمیاری کانون خدمت رضوی اصفهان ادامه داد: برای نمونه ممکن است فردی در شهر اردستان، زواره، مهاباد یا روستاهای اطراف از نظر مالی وضعیت مناسبی داشته باشد، اما یک فرد سالخورده در خانه تنها زندگی کند؛ در چنین شرایطی حضور خادمیار در کنار او، هم‌صحبتی، همدلی و شنیدن حرف‌هایش نیز یک خدمت رضوی محسوب می‌شود.

آذرباد اضافه کرد: بنابراین خدمت رضوی همیشه به معنای پرداخت کمک مالی نیست، بلکه گاهی یک حضور، یک همدلی و همراهی ساده می‌تواند گرهی از مشکلات روحی و اجتماعی یک فرد باز کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم در شبکه رضوی، «چرخه مؤثر خدمت» است که در آن بر همکاری و همراهی همه خادمیاران برای شناسایی و رفع نیازهای واقعی جامعه تأکید می‌شود.

معاون خادمیاری کانون خدمت رضوی اصفهان تصریح کرد: وقتی از خادمیاری صحبت می‌کنیم، ممکن است ذهن‌ها در ابتدا به سمت سامانه، آمار، گزارش و ثبت مصادیق خدمت برود، در حالی که این ابزارها صرفاً برای ایجاد نظم و ساماندهی خدمات هستند و نباید موجب مقایسه میان شهرستان‌ها، کانون‌ها یا خادمیاران شوند.

آذرباد بیان کرد: قرار نیست شهرستان اردستان با شهرستان دیگری مقایسه شود یا کانونی در یک شهر در برابر کانون دیگری قرار گیرد و رتبه‌بندی شود؛ همچنین فعال یا غیرفعال بودن یک خادمیار به معنای برتری یک فرد نسبت به دیگری نیست.

وی افزود: هدف از ثبت فعالیت‌ها در سامانه، احیای خدمت، نظم و ساماندهی خدمات و کمک به شناسایی دقیق‌تر نیازهای مردم است تا ظرفیت خادمیاران در مسیر درست به کار گرفته شود.

معاون خادمیاری کانون خدمت رضوی اصفهان ادامه داد: برای مثال ممکن است کانون عمومی در شهر اردستان برنامه‌ای با عنوان «چهارشنبه‌های امام رضایی» در یکی از مدارس برگزار کند و تعدادی از خادمیاران در این برنامه حضور پیدا کنند؛ اما هدف فقط برگزاری یک برنامه فرهنگی و ایجاد حال و هوای امام رضایی در مدرسه نیست.

آذرباد اضافه کرد: در چنین برنامه‌ای باید با گفت‌وگو و ارتباط با مدیران و اولیای مدرسه، نیازهای موجود نیز شناسایی شود؛ برای نمونه مشخص شود چند دانش‌آموز نیازمند واقعی هستند، چه تعداد دانش‌آموز با ضعف تحصیلی مواجه‌اند و در خانواده چه تعداد از دانش‌آموزان مشکلات خانوادگی یا اختلاف میان والدین وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: این شناسایی همان چیزی است که چرخه مؤثر خدمت را شکل می‌دهد؛ یعنی خادمیار پس از حضور در یک برنامه، تنها به اجرای همان برنامه اکتفا نمی‌کند، بلکه تلاش می‌کند نیازهای واقعی افراد را شناسایی و برای رفع آنها از ظرفیت‌های موجود در شبکه رضوی استفاده کند.

معاون خادمیاری کانون خدمت رضوی اصفهان تصریح کرد: ممکن است در یک مناسبت، برنامه اطعام پیش‌بینی شود، اما مهم این است که در کنار اطعام، نیازهای واقعی افراد نیز شناسایی شود تا خدمت رضوی از یک اقدام مقطعی فراتر رفته و به یک خدمت مؤثر و مستمر تبدیل شود.