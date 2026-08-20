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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

فرشید اسماعیلی به ذوب‌آهن پیوست

فرشید اسماعیلی به ذوب‌آهن پیوست

فرشید اسماعیلی با امضای قراردادی رسمی، به جمع سبزپوشان اصفهانی اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید اسماعیلی بازیکن فصل گذشته فجر سپاسی شیراز با امضای قراردادی رسمی ، به جمع سبزپوشان اصفهانی اضافه شد.

هافبک‌ هجومی باتجربه فوتبال ایران در سال‌های گذشته سابقه پوشیدن پیراهن استقلال، العربی قطر، فولاد خوزستان، نساجی، پیکان و مس رفسنجان را داشته و سابقه قهرمانی در جام حذفی ایران همراه با استقلال و جام حذفی قطر همراه با العربی را در کارنامه دارد.

کد مطلب 6922213

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