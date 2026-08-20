به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید اسماعیلی بازیکن فصل گذشته فجر سپاسی شیراز با امضای قراردادی رسمی ، به جمع سبزپوشان اصفهانی اضافه شد.



هافبک‌ هجومی باتجربه فوتبال ایران در سال‌های گذشته سابقه پوشیدن پیراهن استقلال، العربی قطر، فولاد خوزستان، نساجی، پیکان و مس رفسنجان را داشته و سابقه قهرمانی در جام حذفی ایران همراه با استقلال و جام حذفی قطر همراه با العربی را در کارنامه دارد.