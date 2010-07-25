به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فتح‌الله زمانیان صبح یکشنبه درنشست خبری با خبرنگاران افزود: قاچاق یکی از مسائل امروز کشور است که به تعبیر صاحبنظران اقتصادی مشکلات بسیاری را در کشور ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: انسداد مرزها در سالهای گذشته موجب کاهش قاچاق کالا در کشور شده و مبارزه را در این زمینه بسیار آسانتر کرده است.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی گفت: سال گذشته پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق شد کالاهای قاچاقی به ارزش 650 میلیارد تومان کشف و یک هزار و 32 باند قاچاق کالا را در سراسر کشور متلاشی کند.

وی ادامه داد: همچنین سال گذشته 87 هزار متهم در زمینه قاچاق کالا در کشور دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ زمانیان گفت: پوشاک، لوازم صوتی تصویری، لوازم خانگی، لوام آرایشی و سیگار بیشترین کالاهایی است که در طول سال گذشته به کشور قاچاق شد.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی کشور با اشاره به آمار سه ماهه کشفیات این پلیس گفت: ارزش ریالی کالاهای کشف شده در این مدت بالغ بر 150 میلیارد تومان است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش دارد.

وی تصریح کرد: همچنین در این مدت 220 باند قاچاق کالا در کشور شناسایی و 21 هزار نفر در این رابطه شناسایی و دستگیر شدند که تعداد دستگیرشدگان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 11 درصد رشد داشته است.

سرهنگ زمانیان اظهار کرد: در مدت سه ماهه سال جاری 15 هزار و 800 پرونده در زمینه قاچاق کالا در کشور تشکیل شد که حدود چهار هزار و 200 پرونده مربوط به کالاهایی به ارزش ریالی بیش از 100 میلیارد تومان است.

وی گفت: بیشترین کالاهای قاچاق از استانهای جنوبی و غربی وارد کشور می‌شود.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی اظهار داشت: بیشتر اجناس قاچاق شده به کشور چینی هستند که پس از دپو شدن در کشورهای اطراف از سمت استانهای جنوبی و غربی وارد کشور می‌شوند.

وی اظهار کرد: در سه ماهه اول سال جاری تشکیل پرونده‌هایی با ارزش ریالی پایین تر از یک میلیون تومان 18 درصد و پرونده‌هایی با ارزش ریالی بیش از یک میلیون تومان 12 درصد رشد داشته است.

سرهنگ زمانیان گفت: قاچاق سوخت نیز در کشور با انسداد مرزها کاهش داشته به نحوی که در طول سه ماهه سال جاری قاچاق سوخت در کشور 24 درصد کاهش داشته است.

هنوز سرشبکه های قاچاق در کشور دستگیر نشده اند

وی با اشاره به برنامه‌های سال جاری پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی گفت: برخورد با شبکه‌های اصلی قاچاق کالا در کشور براساس اقدامات اطلاعاتی مهمترین اولویت در سال جاری است زیرا تا کنون سرشبکه‌های اصلی قاچاق کالا در کشور شناسایی و دستگیر نشده‌اند بر همین اساس پلیس سعی دارد تا در سال جاری این افراد را شناسایی و به شبکه‌های قاچاق کالا ضربه اساسی وارد کند.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی تصریح کرد: شناسایی و توقیف اموال متهمان متواری در زمینه قاچاق کالا از دیگر برنامه‌های پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی است.

وی گفت: نشستهای منطقه‌ای در استانهای کشور، برگزاری کارگاههای آموزشی برای کارکنان، ‌شناسایی و دستگیری قاچاقچیان کالا با همکاری پلیس بین المللی در خارج از کشور از مهمترین اقدامات سال جاری این پلیس است.

سرهنگ زمانیان اظهار داشت: ورود کالاهای ممنوعه تاثیر بسیاری بر امنیت و مذهب کشور می‌گذارد و دشمنان از آنها برای نفوذ در فرهنگ کشور استفاده می‌کنند. از جمله این کالاها می‌توان به مشروبات الکلی اشاره کرد که به صورت هدفمند وارد کشور می‌شوند.

جریمه قاچاق مشروبات الکلی 10 برابر سایر جرایم

وی با اشاره به اصلاح قانون برخورد با قاچاقچیان مشروبات الکلی در کشور گفت: پس از اصلاحیه‌ای که در قانون برای مبارزه با فروشندگان مشروبات الکلی انجام شد، جریمه این افراد 10 برابر سایر جرایم شد و علاوه بر جریمه خودرو، محل توزیع مشروبات الکلی از سوی پلیس به نفع دولت توقیف و متهمان نیز به حبس محکوم می‌شوند.