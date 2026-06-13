سرشبکه قاچاق سوخت در هرمزگان ۴۵۰۰ میلیارد تومان جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی از صدور حکم قطعی سه عضو اصلی یک شبکه سازمان‌ یافته قاچاق سوخت خبر داد و اظهار کرد: متهمان این پرونده به دلیل قاچاق نزدیک به ۱۰ میلیون لیتر سوخت از کشور، علاوه بر حبس به پرداخت بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی افزود: دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان پس از بررسی پرونده و رد اعتراض متهمان، حکم محکومیت قطعی «حمید ملاحی» به عنوان سرشبکه اصلی و دو همدست وی را صادر کرده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اضافه کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده اعضای این باند سازمان‌ یافته با ثبت یک شرکت در کشور امارات متحده عربی، شبکه انتقال سوخت قاچاق را مدیریت کرده و عواید حاصل از این فعالیت غیرقانونی را از طریق یک صرافی در شهر دبی به حساب فروشندگان واریز می‌کردند.

قهرمانی تصریح کرد: مطابق رأی قطعی صادره و در اجرای ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل انتشار آرای محاکم، متهمان ردیف اول تا سوم پرونده شامل «حمید ملاحی»، «خالد ملاحی چاخائی» و «حسین ملاحی» هر یک به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته و خروج ۹ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۵۷۵ لیتر سوخت از کشور، به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جداگانه ۱۴ هزار و ۹۳۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.

به گفته این مقام قضایی، مجموع جزای نقدی تعیین شده برای این سه متهم بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد ریال است.

وی همچنین از محکومیت مضاعف سرشبکه این باند خبر داد و افزود: حمید ملاحی به دلیل ارتکاب جرم تمرد مسلحانه نیز به دو سال حبس تعزیری دیگر محکوم شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: دستگاه قضایی با قاچاق سازمان یافته سوخت و اخلالگران حوزه اقتصاد کشور با قاطعیت برخورد خواهد کرد و روند شناسایی و برخورد با شبکه‌های قاچاق همچنان ادامه دارد.