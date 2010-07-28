بهره برداری رسمی از پتروشیمی مروارید در عسلویه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر از عسلویه، امروز چهارشنبه 6 مرداد ماه با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و مسعود میرکاظمی وزیر نفت مجتمع پتروشیمی مروارید در عسلویه به بهره برداری رسمی رسید.

عملیات اجرایی پتروشیمی مروارید (طرح اولفین پنجم عسلویه) از سال 1385 در منطقه وی‍ژه اقتصادی انرژی پارس آغاز و در نهایت تولید محصول از این واحد شیمیایی از اسفند ماه سال گذشته شروع شده است.

هدف از ساخت پتروشیمی مروارید تولید سالانه 500 هزار اتیلن و 47 هزار تن برشهای سه کربنه و سنگین تر بوده که قرار است بخشی از تولید این مجتمع برای تامین خوراک خط لوله اتیلن غرب مورد استفاده قرار گیرد.

برای ساخت این مجتمع پتروشیمی حدود 456 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است که پیش بینی می شود با تولید و فروش محصولات سالانه 270 میلیون دلار درآمد حاصل شود.

برای اجرای این مجتمع پتروشیمی شرکت تکنیپ فرانسه در بخش خرید لیسانس، مهندسی تفضیلی و خرید تجهیزات و در بخش ساختمان و نصب سازندگان و پیمانکاران داخلی مشارکت داشته اند.

در حال حاضر 49 درصد سهام پتروشیمی مروارید به صندوق ذخیره فرهنگیان، 17 درصد به شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، 17 درصد به صندوقهای بازنشستگی و رفاه صنعت نفت و مابقی سهام به سرمایه گذاری غدیر واگذار شده است.

خوراک پتروشیمی مروارید به میزان 650 هزار اتان به صورت سالانه از فازهای میدان مشترک پارس جنوبی تامین خواهد شد.