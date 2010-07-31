پلمپ مراکز غیرقانونی تعمیرات گوشی موبایل/ ارائه 30 مورد شکایت در هفته

غلامحسین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: بدون استثناء تمامی مراکز فعال در زمینه تعمیر گوشی تلفن همراه، تلفن بی سیم، تلفن ثابت و سانترال باید از اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی مجوز فعالیت دریافت کنند و این اتحادیه طبق قوانین امور صنفی توانایی پلمپ کردن مراکز غیرمجاز و بدون مجوز خدمات گوشی را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه درخواست ایجاد مراکز خدماتی گوشی تلفن همراه از نظر صلاحیت تخصصی و موارد تجاری باید مورد ارزیابی اتحادیه دستگاههای مخابراتی قرار گیرد اظهار داشت: کارشناسان اتحادیه دستگاههای مخابراتی قبل از ارائه مجوز فعالیت، شرایط کارگاه و افراد مشغول به کار در آن را باید مورد تایید قرار دهند.

کریمی با تاکید براینکه تاکنون به 60 مرکز خدماتی گوشی تلفن همراه در تهران مجوز فعالیت داده شده است اضافه کرد: بازرسان اتحادیه دستگاههای مخابراتی در حال بررسی و شناسایی مراکز غیرمجاز در سطح شهر تهران هستند که با این مراکز از راه قانونی برخورد خواهد شد.

سخنگوی اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی تهران با اشاره به ایجاد کمیسیون حل اختلاف در این اتحادیه برای رسیدگی به شکایات مردمی از مراکز تعمیرات گوشی های موبایل گفت: به طور متوسط در هفته حدود 20 تا 30 مورد شکایت از مراکز خدماتی گوشی موبایل به اتحادیه دستگاههای مخابراتی اعلام می شود که کارشناسان حقوقی در شورای حل اختلاف این اتحادیه موارد مطروحه را بررسی می کنند.

وی تاکید کرد که افراد در صورت مشاهده کوچکترین مشکلی در مورد تعمیر گوشی تلفن همراه خود مانند استفاده از جنس تقلبی و یا عدم رعایت ضوابط لازم می توانند مراتب را با اتحادیه دستگاههای مخابراتی از طریق شماره تلفن 88531010 و 88531020 در میان بگذارند.

کریمی در مورد سوء استفاده برخی مراکز تعمیرات موبایل از محتویات داخل گوشی مشترکان گفت: برخورد با سوء استفاده کنندگان از محتویات داخل گوشی های موبایل مشترکان توسط مراجع قضایی صورت می گیرد که در این خصوص از گزارش کارشناسان حقوقی اتحادیه دستگاههای مخابراتی نیز استفاده خواهد شد.