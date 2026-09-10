الهامی: استقلال در بهترین فرم خود بود؛ آسانی فراتر از فوتبال ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، ساکت الهامی سرمربی تیم فوتبال پیکان پس از دیدار این تیم برابر استقلال در نشست خبری اظهار داشت: به هر دو تیم خسته نباشید می‌گویم و واقعاً بازیکنان هر دو تیم زحمت کشیدند. به تیم استقلال و هوادارانش نیز تبریک می‌گویم. ما در نیمه اول تیم برتر زمین بودیم و در نیمه دوم نیز شاهد یک بازی پایاپای بودیم، اما یک گل بد دریافت کردیم و تنها برای دقایقی استقلال تیم برتر زمین بود.

او افزود: استقلال تیم بزرگ و قابل احترامی است و من دوست ندارم تیمم شخصیت‌پذیر باشد و دوست دارم روال خودمان را پیش بگیریم. استقلال با شخصیت بازی می‌کند. ما امروز جعفر اسدی را که بازیکن بسیار جوانی است به میدان فرستادیم و وقتی برابر استقلال بازی می‌کنید، اگر اشتباه کنید، تنبیه می‌شوید. ما هم مرتکب اشتباه شدیم و گل بدی دریافت کردیم.

سرمربی پیکان ادامه داد: یکی دو نفر از بازیکنانمان، مانند فرشید باقری، در اختیار ما نبودند. بعد از تعطیلات لیگ شرایط بهتری خواهیم داشت و امیدوارم همین اتفاق رخ دهد.

الهامی درباره عملکرد یاسر آسانی نیز گفت: ما امروز خیلی تلاش کردیم تا یاسر آسانی را مهار کنیم، اما او بازیکن باکیفیتی است و حضور چنین بازیکنانی به لیگ ما کیفیت می‌دهد. کیفیت او فراتر از فوتبال ایران است و کنترل کردنش سخت بود. تا زمانی که توانستیم او را کنترل کنیم، بازی در اختیار ما بود، اما پس از آن دیگر نتوانستیم او را به طور کامل مهار کنیم.

او در ادامه با تمجید از استقلال اظهار داشت: استقلال در بهترین فرم خود مقابل ما بازی کرد و از این موضوع خوشحالم که با تمام نفراتش برابر ما قرار گرفت. به این تیم تبریک می‌گویم.

سرمربی پیکان در پاسخ به موضوع صحبت‌های حسین عبدی در تیم فوتبال امید گفت: در حال حاضر ترجیح نمی‌دهم درباره صحبت‌های حسین عبدی در تیم فوتبال امید صحبت کنم. بازیکنان جوان در هر تیمی به بهترین شکل ممکن کار می‌کنند و آنها به تیم‌ها جان داده‌اند.

الهامی در پایان خاطرنشان کرد: مربیان خارجی خوب اگر به فوتبال ایران بیایند، می‌توانند باعث پیشرفت فوتبال ایران شوند.