به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات موی‌تای قهرمانی جهان با حضور نمایندگان ۱۰۴ کشور در کوزوو برگزار شد و برای ایران با دو طلای تاریخی و یک مدال نقره به پایان رسید.‌

مهدی عبدی در ۸۶- کیلوگرم پس از پیروزی مقابل نمایندگان عربستان، آلبانی و عراق به مدال طلا رسید. همچنین ستاره مرشدی در وزن ۵۴- کیلو با برتری در پیکار با نمایندگان امارات و لهستان، دومین طلای ایران را کسب کرد تا سرود جمهوری اسلامی ایران دو بار در سالن مسابقات طنین‌انداز شود.

مهدی عبدی در بخش مبارزات رینگی نیز به فینال رسید و در یک مبارزه نزدیک برابر حریف کروات، به مدال نقره دست یافت تا پرونده حضور دو نفره ایران در این مسابقات با دو مدال طلا و یک نقره بسته شود.

جواد نصیری، رئیس انجمن موی تای به همراه مستانه سیف‌آبادی، سرپرست تیم، ملی‌پوشان را در کوزوو همراهی می کنند.