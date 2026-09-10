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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹

دو طلای موی‌تای کاران در مسابقات جهانی

دو طلای موی‌تای کاران در مسابقات جهانی

تیم ملی موی تای ایران با دو مدال طلا به کار خود در مسابقات قهرمانی جهان پایبن‌داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات موی‌تای قهرمانی جهان با حضور نمایندگان ۱۰۴ کشور در کوزوو برگزار شد و برای ایران با دو طلای تاریخی و یک مدال نقره به پایان رسید.‌

مهدی عبدی در ۸۶- کیلوگرم پس از پیروزی مقابل نمایندگان عربستان، آلبانی و عراق به مدال طلا رسید. همچنین ستاره مرشدی در وزن ۵۴- کیلو با برتری در پیکار با نمایندگان امارات و لهستان، دومین طلای ایران را کسب کرد تا سرود جمهوری اسلامی ایران دو بار در سالن مسابقات طنین‌انداز شود.

دو طلای موی تای کاران در مسابقات جهانی

مهدی عبدی در بخش مبارزات رینگی نیز به فینال رسید و در یک مبارزه نزدیک برابر حریف کروات، به مدال نقره دست یافت تا پرونده حضور دو نفره ایران در این مسابقات با دو مدال طلا و یک نقره بسته شود.

جواد نصیری، رئیس انجمن موی تای به همراه مستانه سیف‌آبادی، سرپرست تیم، ملی‌پوشان را در کوزوو همراهی می کنند.

کد مطلب 6943471

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