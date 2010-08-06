"سیمرغ" شرح موسیقایی عشق انسان به زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر،حمید متبسم آهنگساز اثر موسیقایی"سیمرغ" که کنسرت آن اخیرا در ورزشگاه انقلاب برگزار شد با بیان این مطلب در نشست نقد و بررسی این اثر که با حضور محمدرضا درویشی رهبر ارکستر و همایون شجریان خواننده در محل خبرگزاری مهر برگزار شد به شرح جزئیات چگونگی ساخت این قطعه پرداخت.

متبسم در ابتدای صحبت های خود به انگیزه های شخصی خود برای آهنگسازی براساس اشعار فردوسی اشاره کرد و گفت : بالاترین انگیزه برای آهنگسازی برروی اشعار فردوسی ، خود فردوسی این بزرگ مرد تاریخ ادبیات کهن ایران است چراکه شعر فردوسی تشریح و توصیف برون است و فکر می کنم هر آهنگسازی که علاقمند به ساخت اثری برای ارکستر بزرگ سازهای ایرانی باشد اشعار شاهنامه او را کنجکاو می کند؛ چراکه یک آهنگساز موسیقی ایرانی به خودی خود از یک شعر خوب انگیزه ساخت یک قطعه را می گیرد و تاثیرات را نیز دریافت می کند و من هم از سالهای بسیار دور دوست داشتم که با استفاده از اشعار فردوسی اثری بسازم منتها باید توان این حرکت بزرگ در آهنگساز وجود داشته باشد و این جسارت را در خود ببیند که دست به ساخت اثری برای شاهنامه بزند ؛ ضمن اینکه درکنار انگیزه و تخصص موسیقی ،دانش ادبی انسان هم باید به اندازه ای باشد که از پس اشعار فردوسی برآید.

وی در ادامه افزود : کار براساس اشعار فردوسی وقت زیادی از من گرفت و حدود 4 سال بدون هیچ حمایتی درگیر این پروژه بودم؛این درحالی است که در همه دنیا برای انجام چنین پروژه هایی که به مقوله انسان وعشق می پردازد و بدون سفارش و خیلی خودجوش انجام می شود حمایت های لازم صورت می گیرد اما متاسفانه چنین نشد و اگر عشق به فردوسی و البته سرزمینم نبود من نمی توانستم قدم از قدم بردارم .

این آهنگساز در ادامه صحبت های خود به چرایی اجرای قطعه"ونوشه" در تازه ترین کنسرت خود به همراه ارکستر سیمرغ اشاره کرد و گفت: قطعه "ونوشه" را سال 69 به عنوان اولین اثر موسیقی برای سه تار و ارکستر سازهای موسیقی ایرانی نوشتم و پس از آن چنین قطعه ای برای ارکستر ننوشتم تا اینکه به سیمرغ رسیدم و در ادامه خیلی دوست داشتم "ونوشه" اولین اثری را که برای ارکسترسازهای ایرانی نوشتم را در کنار تازه ترین اثر باردیگر به روی صحنه ببرم ؛ به همین دلیل این قطعه را در کنسرت "سیمرغ" گنجاندم و خوشبختانه به طور مستقیم و یا نقد و نظرهایی که می خواندم متوجه شم که مخاطب علاقمند به ساخت چنین آثاری است.

حمید متبسم درپایان صحبت های خود افزود : اگر در طول همه این سالها قطعات بیشتری برای ارکستر موسیقی ایرانی نساختم به این دلیل نبوده که علاقه و یا حوصله و توان انجام چنین کاری را نداشتم بلکه پرداختن و ساخت قطعات ارکسترال وقت زیادی می خواهد و انرژی مادی و معنوی بسیاری باید گذاشت تا یک اثر یک ساعته برای اجرای زنده ساخته شود و این امر بدون حمایت و تکیه گاه غیر ممکن است و اگر همراهی و همیاری همه اعضای گروه،آقای درویشی و البته رسانه ها نبود انجام پروژه "سیمرغ" غیر ممکن می شد.

بهرنگ تنکابنی مدیر ارکستر "سیمرغ" در ادامه این جلسه به چگونگی شکل گیری این پروژه اشاره کرد و گفت : سال 1387 کنسرت گروه موسیقی "دستان" با آواز همایون شجریان برگزار شد در آن دوران آقای متبسم برای انجام تمرینات گروه دستان زودتر از موعد به ایران آمده بود و خوب یادم هست در حاشیه کنسرت دستان بخش هایی از رپرتوار را برای آقای همایون شجریان مطرح می کرد و درباره آن حرف می زدند رهبر ارکستر و تکخوان هم از ابتدا مشخص بودند؛ پس از اجرای کنسرت گروه دستان ارتباط تلفنی ادامه پیدا کرد تا پاییز سال 87 که تعدادی از نوازنده به همراه گروه کر را لیست کردیم و به تناسب کار از آنها دعوت شد و صحبت های اولیه صورت گرفت و قرار شد که تابستان سال 88 کنسرت برگزار شود اما به دلایلی این اتفاق نیافتاد تا اینکه در آبان ماه همان سال تمرینات ارکستر سیمرغ در آمفی تئاتر فرهنگستان هنر آغاز شد و خوشبختانه اعضای گروه با رهبری محمدرضا درویشی تمرینات را به خوبی و خیلی مشتاقانه آغاز کردند تا اینکه در نهایت به کنسرت مردادماه سال جاری در زمین تنیس ورزشگاه انقلاب رسیدیم.