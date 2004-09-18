گروه الزرقاوي سه گروگان خارجي را تهديد به مرگ كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه خبري الجزيره امروزشنبه با پخش نوار ويدئويي جديدي اعلام كرد: گروه توحيد والجهاد با تعيين يك مهلت 48 ساعته تهديد كرده درصورتي كه زندانيان زن دوزندان ابوغريب (درنزديكي بغداد) وزندان ام القصر(درجنوب عراق) آزاد نشوند گروگانهاي مذكوررا خواهد كشت .
دراين نوارويدئويي، سه مرد نقابدار مسلح را نشان مي دهد كه پشت سر" جك هنسلي" و" يوگين جك ارمسترونگ" دو گروگان آمريكايي و" كنيث بيگلي" گروگان انگليسي ايستاده اند .
اين براي نخستين باراست كه اين گروه عراقي ازربودن دوگروگان آمريكايي خبر مي دهد. اين افراد پنجشنبه هفته گذشته در منزلشان در كوي المنصور در نزديكي بغداد ربوده شدند.
اين سه تبعه خارجي با شركت " گلف سابليازاند كومرشل اكتوويتز " متخصص در ساخت وساز و خدمات عمومي درعراق همكاري مي كردند.
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