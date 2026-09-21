ضرورت جهاد تبیین به گوش جامعه نرسیده است 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین داوری صبح دوشنبه در نشست اول از سلسله‌نشست‌های تبیینی با موضوع واکاوی گفتمانی پیام های رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی که با حضور نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری در غرفه مرکز تعاملی حرف نوی کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری برگزار شد با اشاره به فعالیت غرفه جهاد تبیین در کنگره شهدای استان، اظهار کرد: امام شهید ما مأموریت ویژه جهاد تبیین را بر دوشمان محول کردند و فرمودند که این جهاد یک امر فوری و قطعی است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه اگر اهمیت جهاد تبیین به گوش اقشار مختلف مردم می‌رسید عده‌ای فریب غرب و شرق را نمی‌خوردند، ادامه داد: در دورانی که ترامپ خبیث قصد تجاوز به میهن عزیزمان را داشت عده‌ای ایرانی در داخل و خارج حمایت کردند و برای دشمنان این نظام و کشور کف و سوت زدند.

داوری بیان کرد: مرکز تعاملی حرف نو درواقع قدمی برای رسیدن به جایگاهی است که هر یک از افراد وظیفه خود را در عرصه جهاد تبیین بشناسند و به جهادگر تبیین تبدیل شوند.

وی با تصریح اینکه این غرفه کوچک برش کوچکی از برنامه پیش روی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در عرصه جهاد تبیین و آگاه‌سازی عموم مردم در این زمینه است، اظهار کرد: ۹۰ درصد فضای این اداره‌کل به امر جهاد تبیین اختصاص خواهد یافت و در اختیار تمام کنش‌گران و فعالان این جبهه قرار می‌گیرد.

داوری ادامه داد: در این سازمان ۱۷ تالار در قالب نمایشگاه جهاد تبیین پیش‌بینی شده است که افراد را از یک بازدیدکننده صرف به یک کنش‌گر جهاد تبیین سوق می‌دهد. تلاش ما در مرکز تعاملی حرف نو این است افرادی را داشته باشیم که دغدغه و احساس مسئولیت نسبت به جهاد تبیین داشته باشند و به کنش‌گری بپردازند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: در غرفه مرکز تعاملی حرف نو ۱۰۰ نقش ناظر بر جهاد تبیین تعریف شده که هر نقش می‌تواند گامی مهم در راستای این مأموریت مهم باشد.