پیام تسلیت دفتر تبلیغات اسلامی به مناسبت ارتحال آیت الله شبیری زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ علمیه با صدور پیامی، ضمن تسلیت ارتحال فقیه برجسته و استوانه فقاهت، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی، فقدان ایشان را ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه و جامعه اسلامی توصیف کرد.



متن پیام به این شرح است:



بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ»



ارتحال ملکوتی فقیه عالی‌قدر، استوانهٔ فقاهت، درایت و تقوا، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (قدس‌الله ‌نفسه‌الزکیه) موجب ثلمه و ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه و جهان تشیع گردید.



آن مرجع عالی‌مقام و زعیم بصیر در طول حیات با برکت و سرشار از اخلاص خود، مظهر اتمّ ورع، دقت‌ نظر علمی و پاسداری از حریم مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) بودند. احاطهٔ کم‌نظیر ایشان در علوم فقه، رجال، درایه و حدیث، همراه با سیرهٔ اخلاقی مشحون از پارسایی و فروتنی، چراغ راهی تابناک برای فضلا، اساتید و پژوهشگران معارف دینی به شمار می‌رفت و نسلی از اندیشمندان و خدمتگزاران شریعت در سایهٔ مکتب پرفیض آن بزرگوار تربیت یافتند.



دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ علمیه، این مصیبت مولمه را به محضر مقدس و منور حضرت بقیة‌الله‌ الاعظم (ارواحنافداه)، مقام معظم رهبری (مدظله‌ العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان، بیت مکرم و عموم شیعیان و ارادتمندان تسلیت و تعزیت عرض می‌نماید.



از درگاه ایزد منان برای آن فقیه برجسته، علو درجات، حشر با ائمهٔ اطهار (علیهم‌السلام) و رضوان واسعهٔ الهی، و برای بیت شریف، بازماندگان و علاقه‌مندان، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت داریم.