به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پی ارتحال آیت الله شبیری زنجانی پیام تسلیت صادر کرد. متن پیام به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَهٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ»



إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ



ارتحال عالم ربانی، فقیه فرزانه و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی (قدس‌الله سره‌الشریف)، ضایعه‌ای بزرگ و مصیبتی بزرگ برای حوزه‌های علمیه، جامعه علمی و دینی و عموم ارادتمندان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) است. آن فقیه جلیل‌القدر، پس از عمری مجاهدت علمی، تربیت شاگردان و پاسداری از میراث ارزشمند فقاهت شیعه، به لقاءالله شتافت و یاد و نامی ماندگار از دانش ژرف، تقوا، فروتنی و اخلاص بر جای نهاد.



این مصیبت را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج‌الله تعالی فرجه الشریف)، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، علما و فضلای گران‌قدر، مردم شریف ایران و همه پیروان و ارادتمندان آن مرجع فقید در سراسر جهان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم علوی، علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای خاندان مکرم و عموم بازماندگان، صبر و اجر مسئلت دارم.