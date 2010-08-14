به گزارش خبرنگار مهر، تحویل ندادن به موقع محموله های ترانزیتی به صاحبان کالا، درخواست مبالغ مجدد و باز کردن پلمپ محموله ها از جمله مشکلات پیش روی کسانی است که باری را برای ترانزیت به دست شرکتهای حمل و نقل و ترانزیت می‌سپارند.

عطاالله صدر مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفتگو با مهر بر شکایت صاحبان کالا در صورت کوتاهی و اجحاف نمایندگان بنادر و دریانوردی به آنان تاکید کرد و گفت: در صورت بروز چنین مواردی صاحب کالا باید شکایت خود را به خط کشتیرانی ارسال کند.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، آژانس‌های کشتیرانی را نمایندگان خطوط معرفی کرد و افزود: در صورت محرز شدن چنین تخلفاتی، بلافاصله نمایندگی آن آژانس از سوی خط لغو خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر دریافت پول در مقصد علاوه بر مبدا از سوی برخی آژانس‌ها از صاحبان کالا اظهار داشت: چنانچه خط از چنین تخلفاتی اطلاع نداشته باشد بدون داشتن جزئیات کامل نمی توان قضاوت کرد و در صورتی که خط از جریان خبر داشته باشد سازمان بنادر می تواند مجوز آژانس را لغو کند.

صدر ادامه داد: در صورتی که خط از چنین تخلفاتی مطلع نباشد پس از ارسال شکایت صاحب کالا به سازمان بنادر، این سازمان به عنوان نهادی که به آژانس اجازه فعالیت در بندر را داده وارد عمل شده و به شکایت و رسیدگی خواهد کرد.

صدر تاکید کرد : در صورت متخلف بودن آژانس نمایندگی وی لغو خواهد شد و این بالاترین مجازات برای چنین آژانس‌هایی خواهد بود و دیگر نیازی به مجازات دیگری نیست.

"کدخدامنشی" عمل می‌کنیم

محسن صادقی، عضو هیئت عامل و معاون امور بندری مناطق ویژه سازمان بنادر نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: سازمان بنادر معمولا در فعالیت آژانس‌ها دخالتی ندارد بلکه مسایل آنها به خط کشتیرانی باز می گردد و در صورت بروز تخلف ، سازمان بنادر با توجه به اینکه مجوز فعالیت را صادر کرده، وارد عمل شده و به صورت "کدخدا منشی" مسئله را حل می کند.

وی با بیان اینکه مسئله بین طرفین دعوا و خط باید حل شود، اظهار داشت: معمولا سازمان بنادر جلسه ای را با طرفین دعوا و نمایندگانی از اتاق و انجمن برگزار کرده و به صورت کد خط منشی مسئله را پیگیری می کند.

صادقی افزود: ارقام دو هزار دلار رقم بالایی نیست و معمولا سعی می شود میان طرفین میانجیگری کرد اما اگر اختلاف در ارقام بالا مثلا 500 هزار دلار باشد، آنگاه مسئله باید به دادگاه ارجاع شود.

وی در خصوص نرخ و کرایه ای که باید یک آژانس بگیرد، گفت: در حال حاضر نرخ مصوبی وجود ندارد و به صورت توافقی تعیین می شود.

این عضو هیئت عامل سازمان بنادر در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر وجود تمهیداتی برای عدم تکرار چنین تخلفاتی، گفت: " بله، این را شما به ما بگویید ، ما صاحب کالا و آژانس را دعوت کرده و با حضور نمایندگی از اتاق و انجمن این موضوع را بررسی می کنیم".



باز شدن پلمپ محموله های ترانزیتی

وی در خصوص باز شدن پلمپ محموله‌ها در برخی جابجایی‌های کشتی گفت: متاسفانه گاهی چنین اتفاقی در خط‌ها رخ می دهد ولی آنها قبول نکرده و تقصیر آن را به گردن بندر می اندازند.

صادقی فر درباره تعداد شرکت‌های فعالیت کننده در خطوط کشتیرانی اظهار داشت: در حال حاضر حدود 1000 تا 1500 شرکت در حال فعالیت هستند.