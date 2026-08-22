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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۱

۶۵ درصد فرآیندهای اداری زنجان تا پایان برنامه هفتم اصلاح می‌شود

۶۵ درصد فرآیندهای اداری زنجان تا پایان برنامه هفتم اصلاح می‌شود

زنجان- معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: برنامه اصلاح نظام اداری استان با محوریت اصلاح ۶۵ درصد فرآیندهای خدمت‌رسانی تا پایان برنامه هفتم در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید نجفی روز شنبه  در سومین جلسه شورای راهبری تحول اداری استان زنجان، گفت: پیش‌نویس برنامه اصلاح نظام اداری استان پس از بررسی و اعمال اصلاحات لازم به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده و بخشی از اقدامات مشترک و شاخص‌های دستگاه‌های اجرایی نیز در حال نهایی شدن است.

وی افزود: هدف اصلی این برنامه افزایش کارآمدی، انسجام، پاسخگویی و اثربخشی نظام اداری است و بر همین اساس، انتقال وظایف و اختیارات قابل واگذاری از مرکز به استان و از استان به شهرستان دنبال می‌شود تا مسائل در نزدیک‌ترین سطح به محل بروز آنها حل شود.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان ساماندهی مجتمع‌های اداری را یکی از اقدامات مشترک این برنامه عنوان کرد و گفت: وضعیت مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها بررسی و شهرستان‌های واجد شرایط مشخص شده‌اند و هدف‌گذاری شده است تا پایان سال ۱۴۰۶ وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.

نجفی ادامه داد: در صورت فراهم بودن شرایط، دستگاه‌های اجرایی مستقر در این شهرستان‌ها در مجتمع‌های اداری تجمیع خواهند شد و ایجاد پست معاونت سرپرستی مجتمع‌های اداری نیز پیش‌بینی شده است.

کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب و گاز دستگاه‌های اجرایی

وی با اشاره به برنامه ارتقای بهره‌وری گفت: اطلاعات مصرف آب و گاز دستگاه‌های اجرایی استان احصا شده و بر اساس هدف‌گذاری انجام‌شده، دستگاه‌ها باید در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ هر سال ۱۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش مصرف داشته باشند تا کاهش ۲۰ درصدی مصرف تا پایان برنامه هفتم محقق شود.

نجفی تشکیل تیم‌های تخصصی، آموزش دستگاه‌ها و انتقال تجربیات موفق در مدیریت مصرف را از اقدامات پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

وی گفت: بر اساس تصمیم سازمان اداری و استخدامی کشور، زنجان مسئول جمع‌آوری و جمع‌بندی پیشنهادهای استان‌های منطقه ۶ شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل در زمینه تفویض اختیار شده است.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان افزود: سه محور انتقال وظایف قابل واگذاری از مرکز به استان، از استان به شهرستان و واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی و شهرداری‌ها در این بخش دنبال می‌شود و پس از دریافت اطلاعات استان‌ها، سند نهایی برای سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال خواهد شد.

نجفی اصلاح فرآیندهای خدمت‌رسانی را از دیگر محورهای برنامه دانست و گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، ۶۵ درصد فرآیندهای انجام کار دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان برنامه بازنگری و اصلاح شود.

وی افزود: وضعیت موجود فرآیندها احصا شده و هدف‌گذاری سالانه برای اصلاح آنها انجام خواهد شد. در موارد نیازمند تفویض اختیار نیز موضوع از مسیر مربوط پیگیری می‌شود.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به طرح «مانا» گفت: سند اولیه این طرح تهیه و به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده و پس از تأیید، گزارش عملکرد دستگاه‌ها به صورت دوره‌ای ارائه خواهد شد.

نجفی درباره اجرای طرح فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» نیز اظهار کرد: تاکنون سه جلسه کارگروه استانی بازرسی و نظارت برگزار و سازوکار اجرای طرح به دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی ابلاغ شده است.

وی افزود: ۱۲۸ رابط دستگاه‌های اجرایی در شبکه هماهنگی فواد فعال هستند و ۱۹ بازرس استانی نیز اجرای این طرح را پیگیری می‌کنند.

نجفی گفت: در تیرماه ۱۱۶ مرکز اداری، درمانی و شهرداری مورد بازرسی قرار گرفت و برای دستگاه‌های دارای نقص، مهلت یک‌ماهه برای رفع مشکلات تعیین شد.

وی افزود: برای مرداد و شهریور نیز ۱۸۰ بازدید از دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سایر مجموعه‌های مشمول برنامه‌ریزی شده است.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان تأکید کرد: هدف فواد صرفاً ارزیابی دستگاه‌ها نیست، بلکه شناسایی مشکلات، اصلاح فرآیندها و تسریع در پاسخگویی به درخواست‌ها و شکایات مردم است.

نجفی گفت: اجرای برنامه اصلاح نظام اداری، مانا و فواد ۱۲۸ با هدف افزایش بهره‌وری، تفویض اختیار و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی دنبال می‌شود و تحقق آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان است.=

کد مطلب 6924433

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