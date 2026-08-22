به گزارش خبرنگار مهر، ناهید نجفی روز شنبه در سومین جلسه شورای راهبری تحول اداری استان زنجان، گفت: پیشنویس برنامه اصلاح نظام اداری استان پس از بررسی و اعمال اصلاحات لازم به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده و بخشی از اقدامات مشترک و شاخصهای دستگاههای اجرایی نیز در حال نهایی شدن است.
وی افزود: هدف اصلی این برنامه افزایش کارآمدی، انسجام، پاسخگویی و اثربخشی نظام اداری است و بر همین اساس، انتقال وظایف و اختیارات قابل واگذاری از مرکز به استان و از استان به شهرستان دنبال میشود تا مسائل در نزدیکترین سطح به محل بروز آنها حل شود.
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان ساماندهی مجتمعهای اداری را یکی از اقدامات مشترک این برنامه عنوان کرد و گفت: وضعیت مجتمعهای اداری شهرستانها بررسی و شهرستانهای واجد شرایط مشخص شدهاند و هدفگذاری شده است تا پایان سال ۱۴۰۶ وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.
نجفی ادامه داد: در صورت فراهم بودن شرایط، دستگاههای اجرایی مستقر در این شهرستانها در مجتمعهای اداری تجمیع خواهند شد و ایجاد پست معاونت سرپرستی مجتمعهای اداری نیز پیشبینی شده است.
کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب و گاز دستگاههای اجرایی
وی با اشاره به برنامه ارتقای بهرهوری گفت: اطلاعات مصرف آب و گاز دستگاههای اجرایی استان احصا شده و بر اساس هدفگذاری انجامشده، دستگاهها باید در سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ هر سال ۱۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش مصرف داشته باشند تا کاهش ۲۰ درصدی مصرف تا پایان برنامه هفتم محقق شود.
نجفی تشکیل تیمهای تخصصی، آموزش دستگاهها و انتقال تجربیات موفق در مدیریت مصرف را از اقدامات پیشبینیشده عنوان کرد.
وی گفت: بر اساس تصمیم سازمان اداری و استخدامی کشور، زنجان مسئول جمعآوری و جمعبندی پیشنهادهای استانهای منطقه ۶ شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل در زمینه تفویض اختیار شده است.
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان افزود: سه محور انتقال وظایف قابل واگذاری از مرکز به استان، از استان به شهرستان و واگذاری تصدیها به بخش غیردولتی و شهرداریها در این بخش دنبال میشود و پس از دریافت اطلاعات استانها، سند نهایی برای سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال خواهد شد.
نجفی اصلاح فرآیندهای خدمترسانی را از دیگر محورهای برنامه دانست و گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، ۶۵ درصد فرآیندهای انجام کار دستگاههای اجرایی باید تا پایان برنامه بازنگری و اصلاح شود.
وی افزود: وضعیت موجود فرآیندها احصا شده و هدفگذاری سالانه برای اصلاح آنها انجام خواهد شد. در موارد نیازمند تفویض اختیار نیز موضوع از مسیر مربوط پیگیری میشود.
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان با اشاره به طرح «مانا» گفت: سند اولیه این طرح تهیه و به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده و پس از تأیید، گزارش عملکرد دستگاهها به صورت دورهای ارائه خواهد شد.
نجفی درباره اجرای طرح فوریتهای اداری «فواد ۱۲۸» نیز اظهار کرد: تاکنون سه جلسه کارگروه استانی بازرسی و نظارت برگزار و سازوکار اجرای طرح به دستگاههای اجرایی، شهرداریها، فرمانداریها، بانکها و بیمههای دولتی ابلاغ شده است.
وی افزود: ۱۲۸ رابط دستگاههای اجرایی در شبکه هماهنگی فواد فعال هستند و ۱۹ بازرس استانی نیز اجرای این طرح را پیگیری میکنند.
نجفی گفت: در تیرماه ۱۱۶ مرکز اداری، درمانی و شهرداری مورد بازرسی قرار گرفت و برای دستگاههای دارای نقص، مهلت یکماهه برای رفع مشکلات تعیین شد.
وی افزود: برای مرداد و شهریور نیز ۱۸۰ بازدید از دستگاههای اجرایی، بانکها و سایر مجموعههای مشمول برنامهریزی شده است.
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان تأکید کرد: هدف فواد صرفاً ارزیابی دستگاهها نیست، بلکه شناسایی مشکلات، اصلاح فرآیندها و تسریع در پاسخگویی به درخواستها و شکایات مردم است.
نجفی گفت: اجرای برنامه اصلاح نظام اداری، مانا و فواد ۱۲۸ با هدف افزایش بهرهوری، تفویض اختیار و ارتقای کیفیت خدمترسانی دنبال میشود و تحقق آن نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی استان است.=
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