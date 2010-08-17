گنجینه جوبجی همچنان از دید مردم رامهرمز پنهان است

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات لوله‌کشی سازمان آب و فاضلاب خوزستان در تاریخ 9 اردیبهشت 86 منجر به کشف گنجینه ای متعلق به 600 تا 700 پیش از میلاد در تپه باستانی جوبجی در روستایی به همین نام از توابع رامهرمز خوزستان شد. این تپه هنگام حفار‌یهای پیمانکار سازمان آب و برق آسیب جدی دید.

اگر چه پس از کشف این گنجینه، رامهرمز در راس اخبار مهم میراث فرهنگی کشور قرار گرفت اما تا کنون مردم این شهرستان موفق به دیدن این گنجینه نشده اند و خبری نیز از به نمایش در آمدن گنجینه جوبجی در رامهرمز نیست.

شهریور ماه سال گذشته سرپرست هیئت کاوش گنجینه جوبجی رامهرمز با اعلام اینکه وضعیت موزه رامهرمز برای انتقال گنجینه جوبجی مورد تایید نیست اظهار کرد که اشیای مرمت شده گنجینه جوبجی در صورتی به رامهرمز بازگردانده می‌شوند که موزه این شهرستان و نحوه سیستم حفاظتی آن مورد تایید باشد.

اسفندیار رحیم مشایی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی کشور چند روز پس از کشف گنجینه جوبجی با سفر به رامهرمز وعده داده بود پس از مرمت کامل عمارت صمیمی رامهرمز گنجینه کشف شده در این مکان نگهداری شود.

عمارت صمیمی ساختمانی با مساحت 3 هکتار متعلق به دوران قاجاریه است که به عنوان حاکم نشین شهرستان رامهرمز استفاده می‌شد. مرمت این بنا از سال 85 با اعتبار 250 میلیون تومان آغاز و بخش زیادی از مرمت انجام شد. کوشک مرکزی عمارت صمیمی نیز به عنوان موزه رامهرمز تجهیز شد. اکنون زیرزمین عمارت به عنوان بخش مردم ‌شناسی که نشان دهنده تاریخ، فرهنگ و سنت‌های اجتماعی رامهرمز است را‌ه‌اندازی شده است.

رئیس وقت اداره کل میراث فرهنگی خوزستان پس از کشف گنجینه جوبجی گفته بود فکر می کنم موزه رامهرمز یکی از غنی ترین موزه های کشور شود. بنابراین این موزه را با آخرین استانداردهای حفاظتی و نگهداری دایر خواهیم کرد.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: سه سال از این اظهار نظرهای مسئولان درباره انتقال گنجینه به رامهرمز می گذرد و با اینکه امکانات حفاظتی ساختمان عمارت صمیمی به روز شده و به 40 دوربین‌ مدار بسته و دیگر امکانات حفاظتی از جمله برقراری سیستم آژیر سرقت، دستگاه اعلام حریق در ساختمان موزه مرکزی و سیستم برق اضطراری مجهز شده است اما هنوز هیچ خبری از انتقال گنجینه جوبجی به خوزستان نیست.

مجتبی گهستونی گفت: اشیای موسوم به گنجینه جوبجی مرمت و بازسازی شده اند به نحوی که در حال حاضر می‌توان آنها را با شکل اولیه و محفوظ از ادامه روند فرسودگی مشاهده کرد. همچنین موزه رامهرمز از ضریب امنیتی خوبی برخوردار است. بنابراین وقت آن رسیده که با تلاش اداره کل میراث فرهنگی خوزستان زمینه انتقال بخش عمده ای از گنجینه جوبجی به شهر رامهرمز فراهم شود تا گردشگران هم انگیزه ای برای بازدید از موزه رامهرمز داشته باشند.

گنجینه جوبجی رامهرمز شامل یک حلقه موسوم به حلقه قدرت دارای خط میخی به وزن 175 گرم، حلقه موسوم به "حلقه قدرت دارای نقش برجسته با وزن گرم105، حلقه قدرت با وزن 55 گرم، حلقه قدرت شکسته دارای خط میخی با وزن 55 گرم، حلقه قدرت دارای تزئینات با وزن 55 گرم است.

همچنین دستبند طلایی با تزئینات دو سر به شکل آهو و گل نگین‌دار با وزن 85 گرم، دستبند طلایی با تزئینات سبک دو سر گل با وزن 50گرم، دو مچ بند ساده با وزن 325 گرم، مچ بند دارای تزئینات نگین با وزن 95 گرم، مچ بندی با با نقش آهو نگین‌دار دارای تزئینات به شکل گل با وزن 75 گرم، مچ بند به وزن 100 گرم(در این فرصت جنس بعضی از اشیا نامعلوم است)، 4 مچ بند از جنس سلیس با وزنی 285 گرمی، یک قطعه طلای دارای شکل به احتمال بسیار سر اسب با تزنینات مارپیچ با وزن 295 گرم ( کارشناسان احتمال می‌دهند دسته یک خنجر باشد)، چهار قطعه فلز طلا که دو عدد بصورت بیضی، یکی شکسته و یکی به شکل لوله‌های باریک با تزئینات برجسته به وزن 175، سه پلاک طلایی به شکل شبکه‌ای با وزن 15 گرم، زنجیر گردن بند طلایی دارای نگین با وزن 80 گرم، 155 دکمه تزنینی لباس از جنس طلا( بعضی از این سکه‌ها شکسته شده‌اند) دارای اندازه‌های متفاوت با وزن 25 گرم، 99 مهره سوراخ‌دار در اندازه‌های بزرگ و کوچک از جنس طلا و پلاستیک با وزن 3700 گرم و 700 سوت، انگشتر حلقه‌ای طلا با وزن 4گرم، 23 آویز گردن بند طلا با وزن 14 گرم و 800 سوت، 10 شی تزئینی با نقوش برجسته از جنس طلا در 30 قطعه با وزن 113 گرم و 200 سوت، 10 شی تزئینی از جنس طلا به صورت 4 قطعه به هم چسبیده و به صورت مهره‌های ریز 800/31، 10 شی تزئینی از جنس طلا بصورت 18 قطعه به هم چسبیده 800/18 گرم 700 سوت، دو قطعه طلا به شکل سنجاق یا گوشواره دارای نگین به وزن 4 گرم 800 سوت، یک میله فلزی آهن با یک رو پلاک پرچ شده ازجنس طلا به وزن 7 گرم و 800 سوت، 48 دانه مهره تسبیح از جنس عقیق در اندازه‌های گوناگون، یک عدد دندان شکسته که در محل کاوش کشف شده، مجسمه فلزی به احتمال زیاد از جنس مفرغ در حال نیایش و سوار بر ماهی، مجسمه نیم‌تنه که بالاتنه آن شکسته و نامعلوم است به احتمال زیاد از جنس مفرغ ساخته شده باشد از دیگر اشیای موجود در تابوت مفرغی کشف شده در رامهرمز است.

حلقه فلزی با جنس نامعلوم دارای رسوب گرفتگی، مجسمه شکسته فاقد سرو گردن به احتمال قوی از جنس مفرغ در حال نیایش ، سه پایه فلزی جنس مفرغ با سرپایه‌هایی به شکل مرغابی، ظروف دارای پایه و دو گوشه، ظروف مرمری شکسته دارای تزئینات برجسته و شیار‌دار، ظرف مرمری ساده دارای دو دسته، ظرف مرمری درارای دو دسته و تزئینات بدنه به صورت شیار، لیوان سفید رنگ از جنس سنگ‌گچ یا آهک، ظرف سفالی به‌صورت لیوان دارای دو دسته، پیمانه سفالی کوچک دارای لعاب که لبه بالای آن شکسته، لبه بالای ظرف سفالی دارای لعاب، شی سفالی به شکل قالبی دارای محتویات استخوانی شکسته، مقداری سفال شکسته، دستبند فلزی به احتمال زیاد از جنس مفرغ، قسمتی از ظرف شکسته به احتمال زیاد از جنس نقره، ظرف فلزی شکسته از جنس نامعلوم(کارشناسان احتمال می‌دهند از جنس مفرغ باشد)، سه ظرف فلزی که کارشناسان احتمال می‌دهد از جنس مفرغ باشد، دستبند از جنس مفرغ، 68 قطعه فلز از جنس مفرغ متعلق به تابوت شکسته و ظروف فلزی، قطعه‌ای از دستبند فلزی مفرغی ناقص و شکسته، قسمتی از تیغه خنجر شکسته، یک قطعه شیشه شکسته دارای لعاب و ظرف شکسته دارای یک دسته مفرغی و چهار قطعه جنس مفرغ آخرین اشیا یافته شده در تابوت از دیگر اشیا کشف‌شده طی دو ماه حفاری است.

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عکس از انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان