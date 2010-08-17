درخت ایرانی فناوری نانو به استاندارد بین المللی تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران (ISIRI/TC229) حدود سه سال پیش، روشی را با عنوان "درخت نانو" برای تقسیم بندی انواع نانو مواد و نانوساختارها به کمیته بین المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC229) ارائه کرد. 32 کشور عضو این کمیته در چندین مرحله این پیشنهاد را بررسی و نهایتا برای انتشار مورد پذیرش قرار دادند.



این استاندارد که با عنوان "متدولوژی تقسیم بندی و کلاسه بندی نانومواد" منتشر شده است یک متدولوژی و روش سیستماتیک برای تقسیم بندی و کلاسه بندی نانو مواد بر اساس ابعاد، ماهیت شیمیایی، خواص و ویژگی ها ارائه شده است. با این روش به راحتی می توان نانو مواد را براساس خواص و ویژگی ها تقسیم بندی کرده و در گروه های مشابهی در قالب شاخه های یک درخت قرارداد. درنتیجه می توان برای نانومواد مشابه که خواص مشابهی دارند استانداردهای یکسانی تهیه کرد.

طبق این گزارش، گستردگی نانومواد و سرعت بالای توسعه فناوری نانو باعث می شود که طیف موادی که با استفاده از این فناوری در آینده تولید می شوند بسیار وسیع باشد لذا مطالعه و تدوین استانداردها چه در حوزه اندازه گیری و تعیین مشخصات و چه در حوزه سلامت و ایمنی بدون دسته بندی و طبقه بندی این مواد بسیار دشوار خواهد بود.



این چهارمین استانداردی است که کمیته بین المللی استانداردسازی فناوری نانو منتشر کرده است و ایران با حضور فعال در نشست های این کمیته نقش موثری در تدوین این استانداردها داشته است.



ایران همچنین تاکنون دو استاندارد ملی را نیز در زمینه فناوری نانو تحت عناوین "فناوری نانو- واژه ها، اصطلاحات و تعاریف اصلی" و "آئین کار سلامت و ایمنی در محیط های کار با نانو مواد" منتشر کرده است.