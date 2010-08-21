به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، آیت الله مصطفی علماء پیش از ظهر شنبه در دیدار با اعضا و هیئت امنای ستاد دیه استان کرمانشاه، اظهار داشت: تلاش اعضای ستاد دیه تنها نجات زندانی نیست، بلکه نجات خانواده وی را نیز در پی دارد و از این جهت کاری خدا پسندانه و با ارزش است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: در راستای فعالیت های ستاد دیه باید اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب در جامعه صورت گیرد و پرداخت کمک به نیازمندان نهادینه شود.

علما یادآور شد: علاوه بر بازگشت زندانیان به خانواده، رضایت شاکی و احقاق حق وی نیز باید لحاظ شود.

141 زندانی دیه در کرمانشاه آزاد شدند

همچنین بابک ترابی مدیر عامل ستاد دیه استان کرمانشاه با اشاره به تاریخ تشکیل ستاد دیه و مردمی بودن آن، گفت: سال گذشته با پرداخت مبلغی حدود 27 میلیارد ریال تعداد 141 نفر از زندانیان واجد شرایط از زندان آزاد و به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز تاکنون تعداد 54 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد و نیازمند با کمک خیرین و موسسات مالی از زندان آزاد شده اند.