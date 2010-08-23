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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۱۰

استانداردنویسی مشاغل در خوزستان ضروری است

استانداردنویسی مشاغل در خوزستان ضروری است

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل فنی و حرفه ای استان خوزستان گفت: استانداردنویسی مشاغل فاقد استاندارد در خوزستان در راستای ایجاد اشتغال ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، شهرام ملایی هزاروندی یکشنبه شب در جلسه استانداردنویسی مشاغل فاقد استاندارد که با حضور 35 دستگاه اجرایی و کارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان در اهواز برگزار شد، اظهار داشت: فناوری های نو و نیاز بازار کار باعث نوشتن استاندارد آموزشی جدید می شود که باید مطابق با تکنولوژی جدید استانداردها را نوشت تا بتوان کیفیت آموزش را ارتقا داد.

وی افزود: استاندارد ارزش و کیفیت آموزش را بالا برده و باعث شفاف سازی آن می شود.

ملایی هزاروندی با اشاره به اینکه آموزشهای فنی و حرفه ای آموزشهای مهارتی هستند، تصریح کرد: آموزش های فنی و حرفه ای با تشکیل سازمان ملی مهارت بهتر نمود پیدا می کنند و رسالت خود را که آموزش جوانان فاقد مهارت و ارتقای مهارت در بعد کشاورزی، صنعت و خدمات است، به شکل بهتری ادا خواهد کرد.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل فنی و حرفه ای استان خوزستان اضافه کرد: آموزش بیش از 32 میلیون نفر ساعت از تعهدات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در سال 89 است که بیش از 10 میلیون نفرساعت آن در بخش دولتی است.

وی ادامه داد: 390 هزار فرصت شغلی در سند توسعه پنجم پیش بینی شده است که لازمه آن توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای و آماده سازی نیروی کار ماهر است.

ملایی هزاروندی بیان کرد: با همکاری سایر دستگاه ها باید برای مشاغل فاقد استاندارد، استانداردنویسی شود که منجر به آموزش و صدور گواهینامه مهارت شود.
کد مطلب 1138465

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