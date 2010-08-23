استانداردنویسی مشاغل در خوزستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، شهرام ملایی هزاروندی یکشنبه شب در جلسه استانداردنویسی مشاغل فاقد استاندارد که با حضور 35 دستگاه اجرایی و کارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان در اهواز برگزار شد، اظهار داشت: فناوری های نو و نیاز بازار کار باعث نوشتن استاندارد آموزشی جدید می شود که باید مطابق با تکنولوژی جدید استانداردها را نوشت تا بتوان کیفیت آموزش را ارتقا داد.

وی افزود: استاندارد ارزش و کیفیت آموزش را بالا برده و باعث شفاف سازی آن می شود.



ملایی هزاروندی با اشاره به اینکه آموزشهای فنی و حرفه ای آموزشهای مهارتی هستند، تصریح کرد: آموزش های فنی و حرفه ای با تشکیل سازمان ملی مهارت بهتر نمود پیدا می کنند و رسالت خود را که آموزش جوانان فاقد مهارت و ارتقای مهارت در بعد کشاورزی، صنعت و خدمات است، به شکل بهتری ادا خواهد کرد.



معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل فنی و حرفه ای استان خوزستان اضافه کرد: آموزش بیش از 32 میلیون نفر ساعت از تعهدات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در سال 89 است که بیش از 10 میلیون نفرساعت آن در بخش دولتی است.



وی ادامه داد: 390 هزار فرصت شغلی در سند توسعه پنجم پیش بینی شده است که لازمه آن توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای و آماده سازی نیروی کار ماهر است.



ملایی هزاروندی بیان کرد: با همکاری سایر دستگاه ها باید برای مشاغل فاقد استاندارد، استانداردنویسی شود که منجر به آموزش و صدور گواهینامه مهارت شود.