به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر مایکل داگلاس قرار بود در مراسم اهدای این جایزه که روز سوم اکتبر( 11 مهر) در زوریخ سوئیس برگزار می شود حضور یابد.اما پس از آنکه هفته گذشته مشخص شد این بازیگر 66 ساله به سرطان حنجره مبتلاست این سفر منتفی شد.



دویتو و داگلاس از دوران دبستان دوستان صمیمی و نزدیک یکدیگر بوده اند. دنی دویتو نخستین بار در فیلم " پرواز بر فراز آشیانه فاخته " ( دیوانه ای از قفس پرید) جلوی دوربین رفت که مایکل داگلاس تهیه کننده آن بود.این دو نفر در سه فیلم " عاشقانه سنگی " ،‌" جواهر نیل" و " مرد تنها" با یکدیگر همبازی بودند.



ضمن آنکه داگلاس در فیلم " جنگ خانواده رز" به کارگردانی دویتو نقش آفرینی کرده است.

